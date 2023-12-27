Shot: в РАМТ отменили все спектакли Акунина*

В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) было принято решение отменить все спектакли по произведениям писателя Бориса Акунина (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Отмена затронет постановки «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Черная версия».
«Все спектакли по произведениям Акунина разом отменили в РАМТ», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что отмена затронула спектакли «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Черная версия».
Спектакли стали объектом обращений со стороны общественных деятелей. Министерство культуры заявило, что театр имеет самостоятельное право определять свой репертуар. Однако, после получения обращений, было принято решение об отмене всех спектаклей, основанных на произведениях Акунина, передали в telegram-канале.
Борис Акунин 18 декабря был включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. В ведомстве считают, что писатель причастен к экстремистской деятельностью. Российская библиотечная ассоциация (РБА) приняла решение пока не убирать книги Акунина с полок до проведения соответствующей проверки.
*Писатель Акунин был внесен в список террористов и экстремистов
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