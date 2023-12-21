Библиотеки призвали пока не убирать книги Акунина* с полок

21 декабря 2023 в 22:59 Размер текста - 17 +

Книги Бориса Акунина должны проверить на предмет экстремизма перед их запретом Фото: Анна Майорова © URA.RU Новость по теме Запретят ли книги Бориса Акунина и фильмы по ним в России и как будут наказывать фанатов Российская библиотечная ассоциация (РБА) опубликовала перечень правил, которые предполагают изъятие литературы из библиотечного фонда из-за элементов экстремизма или террористических призывов в данных произведениях. Из обращения следует, что книги писателя Бориса Акунина (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) не стоит убирать из книжных полок, пока они не будут проверены уполномоченными органами. «В случаях, если автор произведений внесен в список террористов и экстремистов, вопрос о режиме использования его произведений решается только после проведения уполномоченными органами официальной экспертизы о наличии в конкретном произведении элементов экстремизма или пропаганды терроризма и включения произведения в вышеупомянутый список экстремистских материалов», — говорится в сообщении РБА. Из сообщения следует, что книги Бориса Акунина пока не будут убирать из литературного фонда. *Писатель Акунин был внесен в список террористов и экстремистов 18 декабря. Также на него завели уголовное дело за распространение фейков и призывов к экстремистской деятельности. Книги Акунина пока не включены в список запрещенных, передает РАПСИ.

Российская библиотечная ассоциация (РБА) опубликовала перечень правил, которые предполагают изъятие литературы из библиотечного фонда из-за элементов экстремизма или террористических призывов в данных произведениях. Из обращения следует, что книги писателя Бориса Акунина (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) не стоит убирать из книжных полок, пока они не будут проверены уполномоченными органами. «В случаях, если автор произведений внесен в список террористов и экстремистов, вопрос о режиме использования его произведений решается только после проведения уполномоченными органами официальной экспертизы о наличии в конкретном произведении элементов экстремизма или пропаганды терроризма и включения произведения в вышеупомянутый список экстремистских материалов», — говорится в сообщении РБА. Из сообщения следует, что книги Бориса Акунина пока не будут убирать из литературного фонда. *Писатель Акунин был внесен в список террористов и экстремистов 18 декабря. Также на него завели уголовное дело за распространение фейков и призывов к экстремистской деятельности. Книги Акунина пока не включены в список запрещенных, передает РАПСИ.