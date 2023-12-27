Осужденного экс-депутата челябинского заксобрания Толкачева отпустили из колонии

Дело Константина Толкачева вернули прокурору Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Бывшего депутата заксобрания Челябинской области Константина Толкачева, осужденному на три года за мошенничество, выпустили из колонии. Об этом сообщили URA.RU 27 декабря в пресс-службе областного суда.

«Челябинский областной суд, рассмотрев уголовное дело в отношении Константина Толкачева, отменил приговор Копейского городского суда Челябинской области от 11 августа 2023 года. Уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

Толкачев из-под стражи освобожден. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По итогам судебного процесса, длившегося три года, Толкачева признали виновным в мошенничестве. Стороне обвинения удалось доказать его причастность к фиктивным сделкам об аренде имущества ООО «Коркинский стеклотарный завод», которым управляло его ООО ПСМО «Пирамида». С помощью подобных махинаций экс-парламентарий не доплатил налогов на сумму в 16,3 млн рублей. Также в суде сочли доказанной вину Толкачева в игнорировании оформления другой сделки, чтобы сэкономить 591 тысяч рублей НДС. При этом в судебном процессе по обвинениям в уклонении от уплаты налогов экс-парламентария оправдали, так как не нашли в его действиях состава преступлений.

На протяжении всего расследования и судебного процесса Толкачев не признал вины. По его мнению, он стал жертвой конфликта своего бизнес-партнера Марка Широких, а уголовное дело было сфабриковано.