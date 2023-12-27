Вице-мэр Екатеринбурга предложил горожанам использовать сноуборд в снегопады. Видео

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Пресс-тур, посвященный уборке города Екатеринбурга , бубнов алексей
Бубнов отметил, что техника работает, хотя горожане и жалуются, что не видят ее на улицах Фото:

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов предложил горожанам во время снегопадов использовать сноуборд. При этом он оценил работу коммунальной службы на «неудовлетворительно». Ранее Бубнов же советовал не ходить весной в белой обуви, чтобы не переживать из-за грязи.

«Пока состояние тротуаров такое, что удобнее передвигаться на сноуборде. Но мы к вечеру, думаю, ситуацию по тротуарам поправим. Вообще за уборку города коммунальщикам — „3“», — заявил Бубнов в эфире программы «Акцент» на ОТВ. При этом замглавы города подчеркнул, что если горожане не видят, что техника работает, это не значит, что дороги не чистят.

Аномальные снегопады пришли в Свердловскую область 26 декабря. Власти обещают устранить последствия непогоды до Нового года. Подробнее о коллапсе в регионе — в сюжете URA.RU.

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Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов предложил горожанам во время снегопадов использовать сноуборд. При этом он оценил работу коммунальной службы на «неудовлетворительно». Ранее Бубнов же советовал не ходить весной в белой обуви, чтобы не переживать из-за грязи. «Пока состояние тротуаров такое, что удобнее передвигаться на сноуборде. Но мы к вечеру, думаю, ситуацию по тротуарам поправим. Вообще за уборку города коммунальщикам — „3“», — заявил Бубнов в эфире программы «Акцент» на ОТВ. При этом замглавы города подчеркнул, что если горожане не видят, что техника работает, это не значит, что дороги не чистят. Аномальные снегопады пришли в Свердловскую область 26 декабря. Власти обещают устранить последствия непогоды до Нового года. Подробнее о коллапсе в регионе — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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