29 марта 2023

Коллеги публично троллят вице-мэра за грязь в Екатеринбурге: в центре города большой флешмоб. Фото

В центре Екатеринбурга проходит флешмоб, посвященный грязи
© Служба новостей «URA.RU»
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Слова Алексея Бубнова вызвали недовольство даже на третьем этаже администрации
Слова Алексея Бубнова вызвали недовольство даже на третьем этаже администрации Фото:

Вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова, недавно предложившего горожанам не носить белую обувь из-за грязи, публично троллят коллеги. Дождавшись из отпуска мэра Орлова и согласовав это с ним, чиновники организовали флешмоб в центре города: десятки человек в белом вышли на улицу Вайнера с посылом, что «хотят, чтобы Екатеринбург был чистый», передает корреспондент URA.RU.

«Екатеринбург — чистый город», — прокричала молодежь. А затем устроила танцы.

По данным URA.RU, организатором акции выступило управление молодежной политики, которое переходит в подчинение ближайшей соратницы Орлова Марины Фадеевой. За акцией наблюдала не только она, но и сам Бубнов (тоже пришел в белой обуви), его друг, первый вице-мэр Игорь Сутягин. В беседе с журналистами Бубнов сказал, что, по его мнению, эта весна чище прошлогодней.

23 марта ответственный за уборку города Бубнов, оправдываясь за весеннюю грязь на улицах, заявил: «Если грязь есть, не надо ходить в белой обуви, надо ходить в темной». Это тут же стало мемом, и обсуждалось не только в медиа и соцсетях, но и в частных чиновничьих разговорах. Коллеги Бубнова были шокированы его высказыванием, сочтя такое замечание неуместным. Уличной активностью решили они призвать вице-мэра к работе.

Организаторы говорят о сотнях участников
Организаторы говорят о сотнях участников
Фото:
Под конец к флешмобу присоединился Алексей Орлов. Он задержался у губернатора, но как-то успел надеть кроссовки
Под конец к флешмобу присоединился Алексей Орлов. Он задержался у губернатора, но как-то успел надеть кроссовки
Фото:

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Вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова, недавно предложившего горожанам не носить белую обувь из-за грязи, публично троллят коллеги. Дождавшись из отпуска мэра Орлова и согласовав это с ним, чиновники организовали флешмоб в центре города: десятки человек в белом вышли на улицу Вайнера с посылом, что «хотят, чтобы Екатеринбург был чистый», передает корреспондент URA.RU. «Екатеринбург — чистый город», — прокричала молодежь. А затем устроила танцы. По данным URA.RU, организатором акции выступило управление молодежной политики, которое переходит в подчинение ближайшей соратницы Орлова Марины Фадеевой. За акцией наблюдала не только она, но и сам Бубнов (тоже пришел в белой обуви), его друг, первый вице-мэр Игорь Сутягин. В беседе с журналистами Бубнов сказал, что, по его мнению, эта весна чище прошлогодней. 23 марта ответственный за уборку города Бубнов, оправдываясь за весеннюю грязь на улицах, заявил: «Если грязь есть, не надо ходить в белой обуви, надо ходить в темной». Это тут же стало мемом, и обсуждалось не только в медиа и соцсетях, но и в частных чиновничьих разговорах. Коллеги Бубнова были шокированы его высказыванием, сочтя такое замечание неуместным. Уличной активностью решили они призвать вице-мэра к работе.
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