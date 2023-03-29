Коллеги публично троллят вице-мэра за грязь в Екатеринбурге: в центре города большой флешмоб. Фото

В центре Екатеринбурга проходит флешмоб, посвященный грязи

30 марта 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Слова Алексея Бубнова вызвали недовольство даже на третьем этаже администрации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова, недавно предложившего горожанам не носить белую обувь из-за грязи, публично троллят коллеги. Дождавшись из отпуска мэра Орлова и согласовав это с ним, чиновники организовали флешмоб в центре города: десятки человек в белом вышли на улицу Вайнера с посылом, что «хотят, чтобы Екатеринбург был чистый», передает корреспондент URA.RU. «Екатеринбург — чистый город», — прокричала молодежь. А затем устроила танцы. По данным URA.RU, организатором акции выступило управление молодежной политики, которое переходит в подчинение ближайшей соратницы Орлова Марины Фадеевой. За акцией наблюдала не только она, но и сам Бубнов (тоже пришел в белой обуви), его друг, первый вице-мэр Игорь Сутягин. В беседе с журналистами Бубнов сказал, что, по его мнению, эта весна чище прошлогодней. 23 марта ответственный за уборку города Бубнов, оправдываясь за весеннюю грязь на улицах, заявил: «Если грязь есть, не надо ходить в белой обуви, надо ходить в темной». Это тут же стало мемом, и обсуждалось не только в медиа и соцсетях, но и в частных чиновничьих разговорах. Коллеги Бубнова были шокированы его высказыванием, сочтя такое замечание неуместным. Уличной активностью решили они призвать вице-мэра к работе. Организаторы говорят о сотнях участников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Под конец к флешмобу присоединился Алексей Орлов. Он задержался у губернатора, но как-то успел надеть кроссовки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова, недавно предложившего горожанам не носить белую обувь из-за грязи, публично троллят коллеги. Дождавшись из отпуска мэра Орлова и согласовав это с ним, чиновники организовали флешмоб в центре города: десятки человек в белом вышли на улицу Вайнера с посылом, что «хотят, чтобы Екатеринбург был чистый», передает корреспондент URA.RU. «Екатеринбург — чистый город», — прокричала молодежь. А затем устроила танцы. По данным URA.RU, организатором акции выступило управление молодежной политики, которое переходит в подчинение ближайшей соратницы Орлова Марины Фадеевой. За акцией наблюдала не только она, но и сам Бубнов (тоже пришел в белой обуви), его друг, первый вице-мэр Игорь Сутягин. В беседе с журналистами Бубнов сказал, что, по его мнению, эта весна чище прошлогодней. 23 марта ответственный за уборку города Бубнов, оправдываясь за весеннюю грязь на улицах, заявил: «Если грязь есть, не надо ходить в белой обуви, надо ходить в темной». Это тут же стало мемом, и обсуждалось не только в медиа и соцсетях, но и в частных чиновничьих разговорах. Коллеги Бубнова были шокированы его высказыванием, сочтя такое замечание неуместным. Уличной активностью решили они призвать вице-мэра к работе.