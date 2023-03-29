Вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова, недавно предложившего горожанам не носить белую обувь из-за грязи, публично троллят коллеги. Дождавшись из отпуска мэра Орлова и согласовав это с ним, чиновники организовали флешмоб в центре города: десятки человек в белом вышли на улицу Вайнера с посылом, что «хотят, чтобы Екатеринбург был чистый», передает корреспондент URA.RU.
«Екатеринбург — чистый город», — прокричала молодежь. А затем устроила танцы.
По данным URA.RU, организатором акции выступило управление молодежной политики, которое переходит в подчинение ближайшей соратницы Орлова Марины Фадеевой. За акцией наблюдала не только она, но и сам Бубнов (тоже пришел в белой обуви), его друг, первый вице-мэр Игорь Сутягин. В беседе с журналистами Бубнов сказал, что, по его мнению, эта весна чище прошлогодней.
23 марта ответственный за уборку города Бубнов, оправдываясь за весеннюю грязь на улицах, заявил: «Если грязь есть, не надо ходить в белой обуви, надо ходить в темной». Это тут же стало мемом, и обсуждалось не только в медиа и соцсетях, но и в частных чиновничьих разговорах. Коллеги Бубнова были шокированы его высказыванием, сочтя такое замечание неуместным. Уличной активностью решили они призвать вице-мэра к работе.
Вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова, недавно предложившего горожанам не носить белую обувь из-за грязи, публично троллят коллеги. Дождавшись из отпуска мэра Орлова и согласовав это с ним, чиновники организовали флешмоб в центре города: десятки человек в белом вышли на улицу Вайнера с посылом, что «хотят, чтобы Екатеринбург был чистый», передает корреспондент URA.RU. «Екатеринбург — чистый город», — прокричала молодежь. А затем устроила танцы. По данным URA.RU, организатором акции выступило управление молодежной политики, которое переходит в подчинение ближайшей соратницы Орлова Марины Фадеевой. За акцией наблюдала не только она, но и сам Бубнов (тоже пришел в белой обуви), его друг, первый вице-мэр Игорь Сутягин. В беседе с журналистами Бубнов сказал, что, по его мнению, эта весна чище прошлогодней. 23 марта ответственный за уборку города Бубнов, оправдываясь за весеннюю грязь на улицах, заявил: «Если грязь есть, не надо ходить в белой обуви, надо ходить в темной». Это тут же стало мемом, и обсуждалось не только в медиа и соцсетях, но и в частных чиновничьих разговорах. Коллеги Бубнова были шокированы его высказыванием, сочтя такое замечание неуместным. Уличной активностью решили они призвать вице-мэра к работе.