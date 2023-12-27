Пермский санаторий торгует фейковым мясом

27 декабря 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Курорт производит мясную продукцию незаконно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В пантоцентре «Оленья застава», который находится в Оханском районе (Пермский край), нелегально производят мясную продукцию. У курорта не оказалось необходимых ветеринарных документов, чтобы подтвердить безопасность оленины, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Площадка по производству животноводческой продукции не зарегистрированы в компоненте „Цербер“. В связи, с чем у организации нет возможности оформлять документы, которые характеризуют территориальное и видовое происхождение, состояние товаров, благополучие территорий их происхождения. Данный факт не позволяет подтвердить качество и безопасность продукции», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что курорт «Оленья застава» производит продукты из оленины: сыровяленый балык и колбаса, паштет и другие. Также санаторий предлагает пантовую продукцию. Эти товары продают не только в Оханске, но и в Перми. Пантоцентру выписали предостережение о том, что недопустимо нарушать правила производства мясной продукции. Ранее Россельхознадзор обнаружил, что пермский агрохолдинг производит мясо лося из свинины. Фейковую продукцию отправляли в магазины города Чайковский.

В пантоцентре «Оленья застава», который находится в Оханском районе (Пермский край), нелегально производят мясную продукцию. У курорта не оказалось необходимых ветеринарных документов, чтобы подтвердить безопасность оленины, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Площадка по производству животноводческой продукции не зарегистрированы в компоненте „Цербер“. В связи, с чем у организации нет возможности оформлять документы, которые характеризуют территориальное и видовое происхождение, состояние товаров, благополучие территорий их происхождения. Данный факт не позволяет подтвердить качество и безопасность продукции», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что курорт «Оленья застава» производит продукты из оленины: сыровяленый балык и колбаса, паштет и другие. Также санаторий предлагает пантовую продукцию. Эти товары продают не только в Оханске, но и в Перми. Пантоцентру выписали предостережение о том, что недопустимо нарушать правила производства мясной продукции. Ранее Россельхознадзор обнаружил, что пермский агрохолдинг производит мясо лося из свинины. Фейковую продукцию отправляли в магазины города Чайковский.