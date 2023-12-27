Пермский санаторий торгует фейковым мясом

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Курорт производит мясную продукцию незаконно Фото:

В пантоцентре «Оленья застава», который находится в Оханском районе (Пермский край), нелегально производят мясную продукцию. У курорта не оказалось необходимых ветеринарных документов, чтобы подтвердить безопасность оленины, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Площадка по производству животноводческой продукции не зарегистрированы в компоненте „Цербер“. В связи, с чем у организации нет возможности оформлять документы, которые характеризуют территориальное и видовое происхождение, состояние товаров, благополучие территорий их происхождения. Данный факт не позволяет подтвердить качество и безопасность продукции», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что курорт «Оленья застава» производит продукты из оленины: сыровяленый балык и колбаса, паштет и другие. Также санаторий предлагает пантовую продукцию. Эти товары продают не только в Оханске, но и в Перми. Пантоцентру выписали предостережение о том, что недопустимо нарушать правила производства мясной продукции.

Ранее Россельхознадзор обнаружил, что пермский агрохолдинг производит мясо лося из свинины. Фейковую продукцию отправляли в магазины города Чайковский.

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В пантоцентре «Оленья застава», который находится в Оханском районе (Пермский край), нелегально производят мясную продукцию. У курорта не оказалось необходимых ветеринарных документов, чтобы подтвердить безопасность оленины, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Площадка по производству животноводческой продукции не зарегистрированы в компоненте „Цербер“. В связи, с чем у организации нет возможности оформлять документы, которые характеризуют территориальное и видовое происхождение, состояние товаров, благополучие территорий их происхождения. Данный факт не позволяет подтвердить качество и безопасность продукции», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что курорт «Оленья застава» производит продукты из оленины: сыровяленый балык и колбаса, паштет и другие. Также санаторий предлагает пантовую продукцию. Эти товары продают не только в Оханске, но и в Перми. Пантоцентру выписали предостережение о том, что недопустимо нарушать правила производства мясной продукции. Ранее Россельхознадзор обнаружил, что пермский агрохолдинг производит мясо лося из свинины. Фейковую продукцию отправляли в магазины города Чайковский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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