Пермское предприятие изготовило фейковую лосятину

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Около 50 кг фейковой лосятины было произведено предприятием в Чайковском Фото:

Предприятие из Чайковского (Пермский край) произвело порядка 50 килограммов мяса лося. В документах завод указал, что для производства использовалось мясо свинины. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«В октябре Сельскохозяйственный кооператив „Агрорусь“ произвел 47,2 килограмма мороженого мяса лося на кости. В сопроводительных документах предприятие указало, что в качестве сырья было использовано 47,2 килограмма охлажденной свинины в полутуше», — рассказали в ведомстве. Впоследствии из этого мяса была произведена варено-копченая колбаса из лосятины, а также шашлык и люля-кебаб из свинины. Вся продукция была отправлена в магазины Чайковского.

Нарушение законодательства выявили специалисты Россельхознадзора во время мониторинга документации. Они объявили предприятию предостережение и предложили принять меры для устранения нарушения.

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Предприятие из Чайковского (Пермский край) произвело порядка 50 килограммов мяса лося. В документах завод указал, что для производства использовалось мясо свинины. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «В октябре Сельскохозяйственный кооператив „Агрорусь“ произвел 47,2 килограмма мороженого мяса лося на кости. В сопроводительных документах предприятие указало, что в качестве сырья было использовано 47,2 килограмма охлажденной свинины в полутуше», — рассказали в ведомстве. Впоследствии из этого мяса была произведена варено-копченая колбаса из лосятины, а также шашлык и люля-кебаб из свинины. Вся продукция была отправлена в магазины Чайковского. Нарушение законодательства выявили специалисты Россельхознадзора во время мониторинга документации. Они объявили предприятию предостережение и предложили принять меры для устранения нарушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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