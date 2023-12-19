Пермское предприятие изготовило фейковую лосятину

19 декабря 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Около 50 кг фейковой лосятины было произведено предприятием в Чайковском Фото: Илья Московец © URA.RU Предприятие из Чайковского (Пермский край) произвело порядка 50 килограммов мяса лося. В документах завод указал, что для производства использовалось мясо свинины. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «В октябре Сельскохозяйственный кооператив „Агрорусь“ произвел 47,2 килограмма мороженого мяса лося на кости. В сопроводительных документах предприятие указало, что в качестве сырья было использовано 47,2 килограмма охлажденной свинины в полутуше», — рассказали в ведомстве. Впоследствии из этого мяса была произведена варено-копченая колбаса из лосятины, а также шашлык и люля-кебаб из свинины. Вся продукция была отправлена в магазины Чайковского. Нарушение законодательства выявили специалисты Россельхознадзора во время мониторинга документации. Они объявили предприятию предостережение и предложили принять меры для устранения нарушения.

Предприятие из Чайковского (Пермский край) произвело порядка 50 килограммов мяса лося. В документах завод указал, что для производства использовалось мясо свинины. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «В октябре Сельскохозяйственный кооператив „Агрорусь“ произвел 47,2 килограмма мороженого мяса лося на кости. В сопроводительных документах предприятие указало, что в качестве сырья было использовано 47,2 килограмма охлажденной свинины в полутуше», — рассказали в ведомстве. Впоследствии из этого мяса была произведена варено-копченая колбаса из лосятины, а также шашлык и люля-кебаб из свинины. Вся продукция была отправлена в магазины Чайковского. Нарушение законодательства выявили специалисты Россельхознадзора во время мониторинга документации. Они объявили предприятию предостережение и предложили принять меры для устранения нарушения.