Тюменцев предупредили об опасной погоде

Синоптики: в Тюмени 28 и 29 декабря установится потенциально опасная погода
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Из-за гололеда на улицах Тюмени станет опаснее Фото:

Метеорологи выпустили предупреждение о потенциально опасной погоде, которая установится в Тюмени 28 и 29 декабря из-за гололеда. Об этом сообщается на сайте регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде — гололедице. Тюменская область. Период: до 16:00 29 декабря», — говорится в сообщении синоптиков.

По прогнозам синоптиков днем 28 декабря в Тюмени вероятность осадков составляет 95%. В пятницу 29 декабря — 91%. максимальная температура воздуха составит -5 градусов.

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Метеорологи выпустили предупреждение о потенциально опасной погоде, которая установится в Тюмени 28 и 29 декабря из-за гололеда. Об этом сообщается на сайте регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Предупреждение о потенциально опасной погоде — гололедице. Тюменская область. Период: до 16:00 29 декабря», — говорится в сообщении синоптиков. По прогнозам синоптиков днем 28 декабря в Тюмени вероятность осадков составляет 95%. В пятницу 29 декабря — 91%. максимальная температура воздуха составит -5 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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