Тюменцев предупредили об опасной погоде

Синоптики: в Тюмени 28 и 29 декабря установится потенциально опасная погода

Из-за гололеда на улицах Тюмени станет опаснее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Метеорологи выпустили предупреждение о потенциально опасной погоде, которая установится в Тюмени 28 и 29 декабря из-за гололеда. Об этом сообщается на сайте регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде — гололедице. Тюменская область. Период: до 16:00 29 декабря», — говорится в сообщении синоптиков.

По прогнозам синоптиков днем 28 декабря в Тюмени вероятность осадков составляет 95%. В пятницу 29 декабря — 91%. максимальная температура воздуха составит -5 градусов.