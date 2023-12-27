Тюменцев предупредили об опасной погоде

Из-за гололеда на улицах Тюмени станет опаснее
Метеорологи выпустили предупреждение о потенциально опасной погоде, которая установится в Тюмени 28 и 29 декабря из-за гололеда. Об этом сообщается на сайте регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«Предупреждение о потенциально опасной погоде — гололедице. Тюменская область. Период: до 16:00 29 декабря», — говорится в сообщении синоптиков.
По прогнозам синоптиков днем 28 декабря в Тюмени вероятность осадков составляет 95%. В пятницу 29 декабря — 91%. максимальная температура воздуха составит -5 градусов.
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