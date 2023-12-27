Силовика из Екатеринбурга, пойманного за секс с девочкой, побили при задержании. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину задержали 25 декабря
Мужчину задержали 25 декабря Фото:

Оперативника уголовного розыска одного из отделений Екатеринбурга, которого будут судить за секс с 13-летней девочкой, побили при задержании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал адвокат мужчины Аркадий Канатов.

«Задержали 25 декабря в восемь вечера на работе, побили при задержании. Сейчас увидите его состояние. Заявление он подавать не будет. Перед поступлением в изолятор его возили по больницам, чтобы зафиксировать побои», — заявил Канатов. Сегодня, 27 декабря, мужчине должны избрать меру пресечения. Ему вменяется статья 134 ч. 3 «Половое сношение, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста».

Силовика задержали за вступление в половую связь с подростком. По информации источника URA.RU, отношения со школьницей были по обоюдному согласию. Мужчина уже отстранен от исполнения служебных обязанностей.

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Оперативника уголовного розыска одного из отделений Екатеринбурга, которого будут судить за секс с 13-летней девочкой, побили при задержании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал адвокат мужчины Аркадий Канатов. «Задержали 25 декабря в восемь вечера на работе, побили при задержании. Сейчас увидите его состояние. Заявление он подавать не будет. Перед поступлением в изолятор его возили по больницам, чтобы зафиксировать побои», — заявил Канатов. Сегодня, 27 декабря, мужчине должны избрать меру пресечения. Ему вменяется статья 134 ч. 3 «Половое сношение, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». Силовика задержали за вступление в половую связь с подростком. По информации источника URA.RU, отношения со школьницей были по обоюдному согласию. Мужчина уже отстранен от исполнения служебных обязанностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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