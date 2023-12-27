Оперативника уголовного розыска одного из отделений Екатеринбурга, которого будут судить за секс с 13-летней девочкой, побили при задержании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал адвокат мужчины Аркадий Канатов.
«Задержали 25 декабря в восемь вечера на работе, побили при задержании. Сейчас увидите его состояние. Заявление он подавать не будет. Перед поступлением в изолятор его возили по больницам, чтобы зафиксировать побои», — заявил Канатов. Сегодня, 27 декабря, мужчине должны избрать меру пресечения. Ему вменяется статья 134 ч. 3 «Половое сношение, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста».
Силовика задержали за вступление в половую связь с подростком. По информации источника URA.RU, отношения со школьницей были по обоюдному согласию. Мужчина уже отстранен от исполнения служебных обязанностей.
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