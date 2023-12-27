В Пермском крае впервые врачи провели пересадку сердца

27 декабря 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Сложные операцию провели в центре сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Медики Пермского края впервые в регионе провели операцию по трансплантации человеческого сердца. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. «Историческое событие для медицины Пермского края — в регионе впервые проведена пересадка сердца! От момента, когда сердце было извлечено у донора, до того, как оно забилось в груди пациента, прошло всего два часа. Сложнейшая операция прошла в штатном режиме, без осложнений», — написал Махонин в Telegram. Он подчеркнул, что благодаря одному донору удалось помочь трем людям — два пациента получили почки. По словам Махонина, опыт мультиорганного донорства также стал первым для пермских врачей. Первую в регионе трансплантацию сердца провели в центре сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова.

Медики Пермского края впервые в регионе провели операцию по трансплантации человеческого сердца. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. «Историческое событие для медицины Пермского края — в регионе впервые проведена пересадка сердца! От момента, когда сердце было извлечено у донора, до того, как оно забилось в груди пациента, прошло всего два часа. Сложнейшая операция прошла в штатном режиме, без осложнений», — написал Махонин в Telegram. Он подчеркнул, что благодаря одному донору удалось помочь трем людям — два пациента получили почки. По словам Махонина, опыт мультиорганного донорства также стал первым для пермских врачей. Первую в регионе трансплантацию сердца провели в центре сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова.