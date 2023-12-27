В Пермском крае впервые врачи провели пересадку сердца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, операционный блок, медицина, хирург, операционное отделение
Сложные операцию провели в центре сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова (архивное фото) Фото:

Медики Пермского края впервые в регионе провели операцию по трансплантации человеческого сердца. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Историческое событие для медицины Пермского края — в регионе впервые проведена пересадка сердца! От момента, когда сердце было извлечено у донора, до того, как оно забилось в груди пациента, прошло всего два часа. Сложнейшая операция прошла в штатном режиме, без осложнений», — написал Махонин в Telegram.

Он подчеркнул, что благодаря одному донору удалось помочь трем людям — два пациента получили почки. По словам Махонина, опыт мультиорганного донорства также стал первым для пермских врачей. Первую в регионе трансплантацию сердца провели в центре сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Медики Пермского края впервые в регионе провели операцию по трансплантации человеческого сердца. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. «Историческое событие для медицины Пермского края — в регионе впервые проведена пересадка сердца! От момента, когда сердце было извлечено у донора, до того, как оно забилось в груди пациента, прошло всего два часа. Сложнейшая операция прошла в штатном режиме, без осложнений», — написал Махонин в Telegram. Он подчеркнул, что благодаря одному донору удалось помочь трем людям — два пациента получили почки. По словам Махонина, опыт мультиорганного донорства также стал первым для пермских врачей. Первую в регионе трансплантацию сердца провели в центре сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...