В Пермском крае впервые врачи провели пересадку сердца

Медики Пермского края впервые в регионе провели операцию по трансплантации человеческого сердца. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
«Историческое событие для медицины Пермского края — в регионе впервые проведена пересадка сердца! От момента, когда сердце было извлечено у донора, до того, как оно забилось в груди пациента, прошло всего два часа. Сложнейшая операция прошла в штатном режиме, без осложнений», — написал Махонин в Telegram.
Он подчеркнул, что благодаря одному донору удалось помочь трем людям — два пациента получили почки. По словам Махонина, опыт мультиорганного донорства также стал первым для пермских врачей. Первую в регионе трансплантацию сердца провели в центре сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова.
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