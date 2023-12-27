Тюменцы встали в девятибалльные пробки

Вечером 27 декабря в Тюмени наблюдаются пробки в 9 баллов

27 декабря 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Пробки в девять баллов сковали Тюмень Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На дорогах Тюмени зафиксированы пробки в девять баллов. Это следует из данных сервиса 2GIS. «Тюмень, 18:40. Пробки девять баллов», — следует из данных на сайте «Дубльгис». Заторы наблюдаются в центре города, на Московском тракте, Объездной, улицах Закалужской, Широтной, 30 лет Победы, Щербакова, Тимофея Чаркова, Западносибирской, кольце на Федюнинского и Старотобольском тракте. Тюменцы выражают свое мнение о пробках в режиме реального времени. Вот некоторые из них с сервиса 2GIS. «Объездную пора переименовать в Стоячую! С утра до ночи в пробке стоим», — жалуется Анастасия Новикова. «Погнали быстрее, опаздываю на работу! Веселить на корпоративах-то кто будет?» — спрашивает Анастасия Черных. «Чо, елку тут ставим? Праздновать видимо тут будем» — обращается к автомобилистам Валерия Магжанова.

На дорогах Тюмени зафиксированы пробки в девять баллов. Это следует из данных сервиса 2GIS. «Тюмень, 18:40. Пробки девять баллов», — следует из данных на сайте «Дубльгис». Заторы наблюдаются в центре города, на Московском тракте, Объездной, улицах Закалужской, Широтной, 30 лет Победы, Щербакова, Тимофея Чаркова, Западносибирской, кольце на Федюнинского и Старотобольском тракте. Тюменцы выражают свое мнение о пробках в режиме реального времени. Вот некоторые из них с сервиса 2GIS. «Объездную пора переименовать в Стоячую! С утра до ночи в пробке стоим», — жалуется Анастасия Новикова. «Погнали быстрее, опаздываю на работу! Веселить на корпоративах-то кто будет?» — спрашивает Анастасия Черных. «Чо, елку тут ставим? Праздновать видимо тут будем» — обращается к автомобилистам Валерия Магжанова.