Тюменцы встали в девятибалльные пробки

На дорогах Тюмени зафиксированы пробки в девять баллов. Это следует из данных сервиса 2GIS.
«Тюмень, 18:40. Пробки девять баллов», — следует из данных на сайте «Дубльгис».
Заторы наблюдаются в центре города, на Московском тракте, Объездной, улицах Закалужской, Широтной, 30 лет Победы, Щербакова, Тимофея Чаркова, Западносибирской, кольце на Федюнинского и Старотобольском тракте.
Тюменцы выражают свое мнение о пробках в режиме реального времени. Вот некоторые из них с сервиса 2GIS.
«Объездную пора переименовать в Стоячую! С утра до ночи в пробке стоим», — жалуется Анастасия Новикова. «Погнали быстрее, опаздываю на работу! Веселить на корпоративах-то кто будет?» — спрашивает Анастасия Черных. «Чо, елку тут ставим? Праздновать видимо тут будем» — обращается к автомобилистам Валерия Магжанова.
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