Тюменцы встали в девятибалльные пробки

Вечером 27 декабря в Тюмени наблюдаются пробки в 9 баллов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Клипарт. Тюмень, пробка, поток автомобилей
Пробки в девять баллов сковали Тюмень Фото:

На дорогах Тюмени зафиксированы пробки в девять баллов. Это следует из данных сервиса 2GIS.

«Тюмень, 18:40. Пробки девять баллов», — следует из данных на сайте «Дубльгис».

Заторы наблюдаются в центре города, на Московском тракте, Объездной, улицах Закалужской, Широтной, 30 лет Победы, Щербакова, Тимофея Чаркова, Западносибирской, кольце на Федюнинского и Старотобольском тракте.

Тюменцы выражают свое мнение о пробках в режиме реального времени. Вот некоторые из них с сервиса 2GIS.

«Объездную пора переименовать в Стоячую! С утра до ночи в пробке стоим», — жалуется Анастасия Новикова. «Погнали быстрее, опаздываю на работу! Веселить на корпоративах-то кто будет?» — спрашивает Анастасия Черных. «Чо, елку тут ставим? Праздновать видимо тут будем» — обращается к автомобилистам Валерия Магжанова.

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На дорогах Тюмени зафиксированы пробки в девять баллов. Это следует из данных сервиса 2GIS. «Тюмень, 18:40. Пробки девять баллов», — следует из данных на сайте «Дубльгис». Заторы наблюдаются в центре города, на Московском тракте, Объездной, улицах Закалужской, Широтной, 30 лет Победы, Щербакова, Тимофея Чаркова, Западносибирской, кольце на Федюнинского и Старотобольском тракте. Тюменцы выражают свое мнение о пробках в режиме реального времени. Вот некоторые из них с сервиса 2GIS. «Объездную пора переименовать в Стоячую! С утра до ночи в пробке стоим», — жалуется Анастасия Новикова. «Погнали быстрее, опаздываю на работу! Веселить на корпоративах-то кто будет?» — спрашивает Анастасия Черных. «Чо, елку тут ставим? Праздновать видимо тут будем» — обращается к автомобилистам Валерия Магжанова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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