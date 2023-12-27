Главную челябинскую площадь украсили новогодняя ель и 18 скульптур из льда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На площади Революции в центре Челябинска 27 декабря открылся главный ледовый городок. Ледяные скульптуры сделаны по мотивам сказки «Малахитовая шкатулка» Павла Бажова. На мероприятии собралось много горожан, сообщает корреспондент URA.RU.

«Мой взгляд очень неплохо делано, несмотря на капризы погоды. Тема была сказка Бажова „Малахитовая шкатулка“. Можно увидеть здесь 18 скульптур по сказкам, включая Снегурочку и Дед Мороза. Главная достопримечательность — это наша красивая елка. Сделали полную композицию, как планировали», — сообщила URA.RU мэр города Наталья Котова.

В городке есть две большие горки — для взрослых и детей. Возведены семь горок для детей младшего возраста, четыре чаши и лабиринт. Открытие ледового городка также посетила супруга — губернатор Челябинской области Алексея Текслера Ирина.

Торжественное открытие главного новогоднего городка состоялось 27 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Открытие посетили глава Челябинска Наталья Котова (слева) и супруга губернатора Ирина Текслер (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU