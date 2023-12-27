В Челябинске открылся главный ледовый городок. Фото, видео

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Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск, елка, ледовый городок, иллюминация, новогодняя иллюминация
Главную челябинскую площадь украсили новогодняя ель и 18 скульптур из льда Фото:

На площади Революции в центре Челябинска 27 декабря открылся главный ледовый городок. Ледяные скульптуры сделаны по мотивам сказки «Малахитовая шкатулка» Павла Бажова. На мероприятии собралось много горожан, сообщает корреспондент URA.RU.

«Мой взгляд очень неплохо делано, несмотря на капризы погоды. Тема была сказка Бажова „Малахитовая шкатулка“. Можно увидеть здесь 18 скульптур по сказкам, включая Снегурочку и Дед Мороза. Главная достопримечательность — это наша красивая елка. Сделали полную композицию, как планировали», — сообщила URA.RU мэр города Наталья Котова.

В городке есть две большие горки — для взрослых и детей. Возведены семь горок для детей младшего возраста, четыре чаши и лабиринт. Открытие ледового городка также посетила супруга — губернатор Челябинской области Алексея Текслера Ирина.

Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск
Торжественное открытие главного новогоднего городка состоялось 27 декабря
Фото:
Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск
Открытие посетили глава Челябинска Наталья Котова (слева) и супруга губернатора Ирина Текслер (справа)
Фото:
Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск
Тематикой ледового городка стали сказки Павла Бажова
Фото:

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На площади Революции в центре Челябинска 27 декабря открылся главный ледовый городок. Ледяные скульптуры сделаны по мотивам сказки «Малахитовая шкатулка» Павла Бажова. На мероприятии собралось много горожан, сообщает корреспондент URA.RU. «Мой взгляд очень неплохо делано, несмотря на капризы погоды. Тема была сказка Бажова „Малахитовая шкатулка“. Можно увидеть здесь 18 скульптур по сказкам, включая Снегурочку и Дед Мороза. Главная достопримечательность — это наша красивая елка. Сделали полную композицию, как планировали», — сообщила URA.RU мэр города Наталья Котова. В городке есть две большие горки — для взрослых и детей. Возведены семь горок для детей младшего возраста, четыре чаши и лабиринт. Открытие ледового городка также посетила супруга — губернатор Челябинской области Алексея Текслера Ирина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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