Актер Назаров назвал извинившихся за «голую вечеринку» чушпанами

Звезда сериала «Кухня» актер Дмитрий Назаров назвал извинившихся участников «голой вечеринки», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева, чушпанами, поскольку извиняться без вины — «не по-пацански». Об этом он высказался в своих соцсетях.
«Обжигает стыд испанский. Извинились без вины. Это же не по-пацански, значит все вы чушпаны», — сказал Назаров на личной странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Он также рассказал стихотворение про звезд и опубликовал видео.
Блогер Анастасия Ивлеева устроила «голую вечеринку» 20 и 21 декабря, на которую пришли множество российских звезд. Знаменитости, принявшие участие в мероприятии, подверглись «культуре отмены»: с ними стали расторгать контракты и отменять их концерты.
СМИ сообщили, что 27 декабря ФНС начала проверку по делу о неуплате налогов в отношении Ивлеевой. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. URA.RU рассказывало, какими последствиями обернулось это событие для блогера и ее гостей. После мероприятия артисты начали приносить свои извинения. Так, журналистка и светская дива Ксения Собчак вслед за Филиппом Киркоровым, Димой Биланом и Лолитой извинилась за «голую вечеринку». Сама Ивлеева принесла извинения дважды.
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