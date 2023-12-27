Актер Назаров назвал извинившихся за «голую вечеринку» чушпанами

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Дмитрий Назаров не считает участников «голой вечеринки» виновными в чем-либо Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Звезда сериала «Кухня» актер Дмитрий Назаров назвал извинившихся участников «голой вечеринки», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева, чушпанами, поскольку извиняться без вины — «не по-пацански». Об этом он высказался в своих соцсетях.

«Обжигает стыд испанский. Извинились без вины. Это же не по-пацански, значит все вы чушпаны», — сказал Назаров на личной странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Он также рассказал стихотворение про звезд и опубликовал видео.

Блогер Анастасия Ивлеева устроила «голую вечеринку» 20 и 21 декабря, на которую пришли множество российских звезд. Знаменитости, принявшие участие в мероприятии, подверглись «культуре отмены»: с ними стали расторгать контракты и отменять их концерты.

СМИ сообщили, что 27 декабря ФНС начала проверку по делу о неуплате налогов в отношении Ивлеевой. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. URA.RU рассказывало, какими последствиями обернулось это событие для блогера и ее гостей. После мероприятия артисты начали приносить свои извинения. Так, журналистка и светская дива Ксения Собчак вслед за Филиппом Киркоровым, Димой Биланом и Лолитой извинилась за «голую вечеринку». Сама Ивлеева принесла извинения дважды.

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Звезда сериала «Кухня» актер Дмитрий Назаров назвал извинившихся участников «голой вечеринки», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева, чушпанами, поскольку извиняться без вины — «не по-пацански». Об этом он высказался в своих соцсетях. «Обжигает стыд испанский. Извинились без вины. Это же не по-пацански, значит все вы чушпаны», — сказал Назаров на личной странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Он также рассказал стихотворение про звезд и опубликовал видео. Блогер Анастасия Ивлеева устроила «голую вечеринку» 20 и 21 декабря, на которую пришли множество российских звезд. Знаменитости, принявшие участие в мероприятии, подверглись «культуре отмены»: с ними стали расторгать контракты и отменять их концерты. СМИ сообщили, что 27 декабря ФНС начала проверку по делу о неуплате налогов в отношении Ивлеевой. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. URA.RU рассказывало, какими последствиями обернулось это событие для блогера и ее гостей. После мероприятия артисты начали приносить свои извинения. Так, журналистка и светская дива Ксения Собчак вслед за Филиппом Киркоровым, Димой Биланом и Лолитой извинилась за «голую вечеринку». Сама Ивлеева принесла извинения дважды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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