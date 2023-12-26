Какие убытки несут участники «голой» вечеринки Ивлеевой

Артисты начали терять деньги и заказы на корпоративы после «голой вечеринки»
В клубе Mutabor в Москве 20 декабря состоялась вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»). Мероприятие обернулось скандалом. URA.RU рассказывает, какими последствиями обернулась «голая» вечеринка для Ивлеевой и ее гостей:
- После появления Филиппа Киркорова в Mutabor с Ивлеевой российских телеканалам дали установку вырезать кадры с артистом в своих новогодних шоу. Так, руководство телеканала НТВ потребовал сделать альтернативную версию шоу «Маска» без участия Киркорова;
- Певица Лолита Милявская заявила, что ее «вырезали из эфиров» после «голой вечеринки»;
- Милявская также сообщила об отмене концертов после вечеринки;
- Филипп Киркоров начал терять заказы на новогодние корпоративы. Он должен был выступить на мероприятии в Московском Художественном Театре имени Горького, однако ему запретил лично художественный руководитель Владимир Кехман. Киркорову обещали огромный гонорар от одной из крупных компании;
- Журналистка Ксения Собчак сообщила, что «Первый канал» и ВГТРК вырезали из новогодних программ всех, кто посещал вечеринку Ивлеевой в баре Мутаборе. И главное, артистов не будет в эфире «Голубого огонька»;
- Уральского репера Vacio (Николай Васильев) который гулял на вечеринке Ивлеевой в одном носке, арестовали на 15 суток. Артист подтвердил информацию и заявил, что проведет время с пользой за чтением книг и занятием спорта;
- Банк «Тинькофф» расторг рекламный контракт с Ивлеевой. Блогер делала рекламные посты в своих сетях, последний из которых вышел семь дней назад;
- Ивлеева больше не является лицом компании «МТС», фото с сайта компании пропало после ее вечеринки. В ноябре МТС запустил кампанию в поддержку розыгрыша призов на 30-летие экосистемы, частью кампании была встреча с амбассадором бренда. После «голой вечеринки» можно встретиться только с Нагиевым;
- Против блогера Анастасии Ивлеевой поступил коллективный иск в Хамовнический суд Москвы. 22 истца требуют с организатора «голой вечеринки» миллиард рублей в счет компенсации морального вреда;
- Певца Диму Билана предложили лишить звания заслуженного артиста. С такой просьбой к главе Министерства культуры обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК);
- Режиссер Сарик Андреасян не захотел встречаться и записывать интервью с Ксенией Собчак из-за ее участия в мероприятии Анастасии Ивлеевой. Он заявил, что не желает даже находиться рядом с телеведущей.
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