Собчак вслед за Киркоровым и Биланом извинилась за «голую вечеринку» у Ивлеевой. Видео

Собчак назвала «голую вечеринку» у Ивлеевой нелепой безвкусицей
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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Собчак вступилась за артистов, участвовавших в «голой» вечеринке Фото:

Журналистка и светская дива Ксения Собчак вслед за Филиппом Киркоровы, Димой Биланом и Лолитой извинилась за «голую вечеринку» у блогера Анастасии Ивлеевой. По словам Собчак, вечеринка представляется ей теперь «нелепой безвкусицей».

«Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну», — отметила Собчак. Видео с извинениями опубликовано в telegram-канале журналистки.

В то же время призывы к «отмене» артистов, которые участвовали в вечеринке, Собчак назвала глупостью. «Делать из идиотских фотографий высказывания, превращать участников фигни в преступников — это пошлость на пошлости», — подчеркнула она.

Ранее за участие в «голой вечеринке» извинились Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита. По словам Киркорова, он просто «зашел не в ту дверь». Сама Собчак ранее ответила на критику данного мероприятия со стороны общественности словами, что каждый сам решает, куда ходить «с голой жопой».

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Журналистка и светская дива Ксения Собчак вслед за Филиппом Киркоровы, Димой Биланом и Лолитой извинилась за «голую вечеринку» у блогера Анастасии Ивлеевой. По словам Собчак, вечеринка представляется ей теперь «нелепой безвкусицей». «Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну», — отметила Собчак. Видео с извинениями опубликовано в telegram-канале журналистки. В то же время призывы к «отмене» артистов, которые участвовали в вечеринке, Собчак назвала глупостью. «Делать из идиотских фотографий высказывания, превращать участников фигни в преступников — это пошлость на пошлости», — подчеркнула она. Ранее за участие в «голой вечеринке» извинились Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита. По словам Киркорова, он просто «зашел не в ту дверь». Сама Собчак ранее ответила на критику данного мероприятия со стороны общественности словами, что каждый сам решает, куда ходить «с голой жопой».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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