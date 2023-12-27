Ивлеева извинилась перед коллегами, которых начали «отменять»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
После «голой вечеринки» Филипп Киркоров стал терять новогодние контракты на корпоративы Фото:

Блогер Анастасия Ивлеева во второй раз извинилась за проведение «голой вечеринки». Оно прозвучало на фоне отмены выступлений и контрактов участников после мероприятия.

«Я приношу глубочайшие извинения артистам. Мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку. Происходят отмены, расторжения. Чувствовать себя человеком, который в едином экземпляре несет за это ответственность, очень сложно», — высказалась Настя Ивлеева, ее слова приводит интернет-издание Sport24.ru. Блогер отметила, что мероприятие надо было проводить в закрытом формате. «Это был бы совершенно другой разговор», — заявила она.

Статья по теме
Ивлеева устроила скандальную «голую вечеринку»: что известно

Во время извинений Ивлеева несколько раз расплакалась на камеру. В своем монологе она попросила второй шанс у своих коллег и россиян.

После «голой вечеринки» у ее участников начались проблемы с контрактами. Так, у певицы Лолиты Милявской отменились концерты, а певец Филипп Киркоров стал терять новогодние корпоративы. Под волну критики попала и журналистка Ксения Собчак. Подробнее об этом ранее писало URA.RU.

Ранее к Ивлеевой поступил иск на миллиард рублей. Он появился из-за мероприятия, когда в клуб «Мутабор» пришли гости в полуобнаженном виде из-за особого дресс-кода.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогер Анастасия Ивлеева во второй раз извинилась за проведение «голой вечеринки». Оно прозвучало на фоне отмены выступлений и контрактов участников после мероприятия. «Я приношу глубочайшие извинения артистам. Мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку. Происходят отмены, расторжения. Чувствовать себя человеком, который в едином экземпляре несет за это ответственность, очень сложно», — высказалась Настя Ивлеева, ее слова приводит интернет-издание Sport24.ru. Блогер отметила, что мероприятие надо было проводить в закрытом формате. «Это был бы совершенно другой разговор», — заявила она. Во время извинений Ивлеева несколько раз расплакалась на камеру. В своем монологе она попросила второй шанс у своих коллег и россиян. После «голой вечеринки» у ее участников начались проблемы с контрактами. Так, у певицы Лолиты Милявской отменились концерты, а певец Филипп Киркоров стал терять новогодние корпоративы. Под волну критики попала и журналистка Ксения Собчак. Подробнее об этом ранее писало URA.RU. Ранее к Ивлеевой поступил иск на миллиард рублей. Он появился из-за мероприятия, когда в клуб «Мутабор» пришли гости в полуобнаженном виде из-за особого дресс-кода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...