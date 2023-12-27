Слуцкий заявил, что не хочет победить Путина на выборах президента

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Слуцкий на встрече с тюменским отделением ЛДПР. Тюмень, слуцкий леонид
Владимир Путин является самым влиятельным политиком в мире, заявил Леонид Слуцкий (на фото) Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий не мечтает победить действующего президента России Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году. Он сосредоточен на победе в СВО и активном участии в предстоящих выборах.

«Мечтаю победить в специальной военной операции. А победить Путина — нет, не мечтаю», — передает слова Слуцкого РИА Новости. Он добавил, что думает лишь о процветании своей страны. По словам главы ЛДПР, победить Путина не является его мечтой, так как российский лидер является самым влиятельным политиком на планете.

Леонид Слуцкий подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России для участия в выборах президента 2024 года. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Слуцкий был выдвинут кандидатом на 35-м съезде ЛДПР. Решение было принято путем тайного голосования, в котором приняли участие 108 парламентариев, передает А42.

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Глава ЛДПР Леонид Слуцкий не мечтает победить действующего президента России Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году. Он сосредоточен на победе в СВО и активном участии в предстоящих выборах. «Мечтаю победить в специальной военной операции. А победить Путина — нет, не мечтаю», — передает слова Слуцкого РИА Новости. Он добавил, что думает лишь о процветании своей страны. По словам главы ЛДПР, победить Путина не является его мечтой, так как российский лидер является самым влиятельным политиком на планете. Леонид Слуцкий подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России для участия в выборах президента 2024 года. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Слуцкий был выдвинут кандидатом на 35-м съезде ЛДПР. Решение было принято путем тайного голосования, в котором приняли участие 108 парламентариев, передает А42.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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