Руководитель «Екатеринбург-ЭКСПО» рассказала о рекордной выручке и планах на 2024 год

Глава «Екатеринбург-ЭКСПО»: выручка увеличилась в полтора раза

27 декабря 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

В следующем году МВЦ примет больше 200 мероприятий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главный свердловский выставочник — «Екатеринбург-ЭКСПО» увеличил выручку в полтора раза. Об этом URA.RU рассказала и. о. гендиректора Наталья Варламова. Так же, по словам Варламовой, в плане деятельности МВЦ на 2024 год заложены два сценария. Согласно первому — выручка ожидается на уровне текущего года. А при оптимистичном сценарии — превысит 900 млн рублей. Все будет зависеть от количества мероприятий, которые примет ЭКСПО, отметила Варламова. В ответе на запрос агентства в пресс-службе «Екатеринбург-ЭКСПО» пояснили, что к концу года там прошло 146 мероприятий. В 2022-м их было 101, а в допандемийном 2019 году — 73. В следующем году ожидается порядка 200. «В 2024 году у нас много мероприятий, многие пока нельзя анонсировать, но я с гордостью сообщаю, что крупнейшее в России ежегодное профильное событие в области репродуктивной медицины пройдет у нас на площадке. В сентябре мы примем XXXIV конференцию Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ) «Репродуктивные технологии сегодня и завтра», — заявила Варламова. Также знаковым событием для МВЦ стало недавнее заявление областных властей о временном переезде Екатеринбургского цирка в один из павильонов центра. Ожидается, что в течение 2024 года в ЭКСПО состоятся несколько цирковых представлений. На вопрос о перспективах своего назначения на пост полновесного гендиректора Наталья Варламова отвечать отказалась. «Тут без комментариев. У нас в следующем году плотный график. Команда готовится к Иннопрому и десяткам других мероприятий, запланированных в первом полугодии», — сказал она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный свердловский выставочник — «Екатеринбург-ЭКСПО» увеличил выручку в полтора раза. Об этом URA.RU рассказала и. о. гендиректора Наталья Варламова. Так же, по словам Варламовой, в плане деятельности МВЦ на 2024 год заложены два сценария. Согласно первому — выручка ожидается на уровне текущего года. А при оптимистичном сценарии — превысит 900 млн рублей. Все будет зависеть от количества мероприятий, которые примет ЭКСПО, отметила Варламова. В ответе на запрос агентства в пресс-службе «Екатеринбург-ЭКСПО» пояснили, что к концу года там прошло 146 мероприятий. В 2022-м их было 101, а в допандемийном 2019 году — 73. В следующем году ожидается порядка 200. «В 2024 году у нас много мероприятий, многие пока нельзя анонсировать, но я с гордостью сообщаю, что крупнейшее в России ежегодное профильное событие в области репродуктивной медицины пройдет у нас на площадке. В сентябре мы примем XXXIV конференцию Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ) «Репродуктивные технологии сегодня и завтра», — заявила Варламова. Также знаковым событием для МВЦ стало недавнее заявление областных властей о временном переезде Екатеринбургского цирка в один из павильонов центра. Ожидается, что в течение 2024 года в ЭКСПО состоятся несколько цирковых представлений. На вопрос о перспективах своего назначения на пост полновесного гендиректора Наталья Варламова отвечать отказалась. «Тут без комментариев. У нас в следующем году плотный график. Команда готовится к Иннопрому и десяткам других мероприятий, запланированных в первом полугодии», — сказал она.