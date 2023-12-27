Глава Минпросвещения рассказал, как изменится работа учителей в России

Кравцов: Минпросвещения проработает вопрос сокращения бюрократии для учителей

27 декабря 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Кравцов поддержал сокращение бюрократической нагрузки на учителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство просвещения РФ работает над сокращением бюрократической нагрузки на педагогов. Об этом в ходе Госсовета заявил глава российского ведомства Сергей Кравцов. По его словам, преподавателей нужно избавить от лишней бумажной волокиты. «Учителя должны заполнять только те пять документов, которые нормативно закреплены. Готовы совместно с профильной комиссией госсовета, Михаилом Владимировичем Развожаевым [председатель комиссии госсовета по направлению „Образование“], представить итоги реализации пилотного проекта по снижению документационной и бюрократической нагрузки на педагогов», — подчеркнул министр просвещения. Кравцов продолжил, что для учителей по-прежнему актуальна проблема бюрократической нагрузки. Он отметил, что такие заявки поступают на регулярной основе. Вопрос находится на контроле ведомства. Министр пояснил, что иногда возникают ситуации, когда при заполнении электронного, бумажного журналов и других документов происходит дублирование. Ведомство подчеркивало недопустимость такой практики. «Будем помогать учителям, вникать в каждый такой случай и наводить порядок. Просьба и глав регионов помочь нам в этой работе», — отметил он. Кравцов также добавил, что преподаватели в Год педагога и наставника получили поддержку в размере более 53 млрд руб. Кроме того, по словам министра, в российских школах ликвидировали обучение в третью смену. «В школах полностью ликвидирована третья смена, открыто рекордное количество новых школ — 1 179. Отремонтировано более 3,5 тыс. школ», — резюмировал глава Минпросвещения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство просвещения РФ работает над сокращением бюрократической нагрузки на педагогов. Об этом в ходе Госсовета заявил глава российского ведомства Сергей Кравцов. По его словам, преподавателей нужно избавить от лишней бумажной волокиты. «Учителя должны заполнять только те пять документов, которые нормативно закреплены. Готовы совместно с профильной комиссией госсовета, Михаилом Владимировичем Развожаевым [председатель комиссии госсовета по направлению „Образование“], представить итоги реализации пилотного проекта по снижению документационной и бюрократической нагрузки на педагогов», — подчеркнул министр просвещения. Кравцов продолжил, что для учителей по-прежнему актуальна проблема бюрократической нагрузки. Он отметил, что такие заявки поступают на регулярной основе. Вопрос находится на контроле ведомства. Министр пояснил, что иногда возникают ситуации, когда при заполнении электронного, бумажного журналов и других документов происходит дублирование. Ведомство подчеркивало недопустимость такой практики. «Будем помогать учителям, вникать в каждый такой случай и наводить порядок. Просьба и глав регионов помочь нам в этой работе», — отметил он. Кравцов также добавил, что преподаватели в Год педагога и наставника получили поддержку в размере более 53 млрд руб. Кроме того, по словам министра, в российских школах ликвидировали обучение в третью смену. «В школах полностью ликвидирована третья смена, открыто рекордное количество новых школ — 1 179. Отремонтировано более 3,5 тыс. школ», — резюмировал глава Минпросвещения.