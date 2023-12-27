В Тюменской области умер депутат городской думы

Депутат гордумы Тобольска Владимир Егоров умер в возрасте 46 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Егоров был политиком и бизнесменом Фото:

В Тюменской области в возрасте 46 лет ушел из жизни депутат думы Тобольска Владимир Егоров. Информацию URA.RU подтвердили в администрации города.

«К сожалению, это действительно так. Владимир Юрьевич ушел из жизни», — рассказали URA.RU в администрации Тобольска.

Ранее в социальных сетях появилась информация о смерти депутата городской думы. Владимиру Егорову было 46 лет. Помимо политической карьеры он был известен тоболякам как владелец базы отдыха «Винокурово».

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В Тюменской области в возрасте 46 лет ушел из жизни депутат думы Тобольска Владимир Егоров. Информацию URA.RU подтвердили в администрации города. «К сожалению, это действительно так. Владимир Юрьевич ушел из жизни», — рассказали URA.RU в администрации Тобольска. Ранее в социальных сетях появилась информация о смерти депутата городской думы. Владимиру Егорову было 46 лет. Помимо политической карьеры он был известен тоболякам как владелец базы отдыха «Винокурово».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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