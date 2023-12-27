ФАС заявила о снижении цен на яйца в десяти регионах

27 декабря 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Власти взялись за цены на яйца Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца Власти десяти российских регионов заключили соглашения о стабилизации цен на яйца. Об этом говорится на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «По итогам проведенных совещаний такие соглашения уже заключены в 10 регионах. <…> В результате заключения соглашений в этих регионах цены на указанные продукты уже начали снижаться», — сообщает пресс-служба ФАС. Речь идет об Иркутской, Кировской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Томской и Тюменской областях. Кроме того, ФАС возбудила дело в отношении производителей яиц из-за роста цен в Волгоградской области. Там стоимость продукта в декабре выросла на 45-100% по сравнению с октябрем. Ранее России резко взлетели цены на куриные яйца, сам продукт местами пропал из магазинов. Эксперты объясняли возникший дефицит тем, что число производителей яиц и птицы за последние три года сократилось в стране на 11,8%. В ходе прямой линии Путин раскритиковал Минсельхоз за допущенный рост цен на один из основных продуктов и извинился перед россиянами.

Власти десяти российских регионов заключили соглашения о стабилизации цен на яйца. Об этом говорится на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «По итогам проведенных совещаний такие соглашения уже заключены в 10 регионах. <…> В результате заключения соглашений в этих регионах цены на указанные продукты уже начали снижаться», — сообщает пресс-служба ФАС. Речь идет об Иркутской, Кировской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Томской и Тюменской областях. Кроме того, ФАС возбудила дело в отношении производителей яиц из-за роста цен в Волгоградской области. Там стоимость продукта в декабре выросла на 45-100% по сравнению с октябрем. Ранее России резко взлетели цены на куриные яйца, сам продукт местами пропал из магазинов. Эксперты объясняли возникший дефицит тем, что число производителей яиц и птицы за последние три года сократилось в стране на 11,8%. В ходе прямой линии Путин раскритиковал Минсельхоз за допущенный рост цен на один из основных продуктов и извинился перед россиянами.