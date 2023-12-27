В ДТП в Тюмени погиб молодой водитель. Фото

27 декабря 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

«ГАЗель» и «Lifan» влетели друг в друга Фото: Илья Московец © URA.RU В результате столкновения легкового автомобиля марки «Lifan» и грузового автомобиля «ГАЗель» на улице Владимира Полякова в Тюмени погиб 23-летний водитель. Об этом сообщило областное ГИБДД. «Лифан» и «Газель» столкнулись сегодня на ул. В.Полякова в Тюмени. 23-летний водитель на «Лифане» погиб», — написало ведомство в своем telegram-канале. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, в связи с чем произошло столкновение. ГИБДД сообщает, что его стаж за рулем был меньше года — 11 месяцев. Все обстоятельства дела выясняются. Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

В результате столкновения легкового автомобиля марки «Lifan» и грузового автомобиля «ГАЗель» на улице Владимира Полякова в Тюмени погиб 23-летний водитель. Об этом сообщило областное ГИБДД. «Лифан» и «Газель» столкнулись сегодня на ул. В.Полякова в Тюмени. 23-летний водитель на «Лифане» погиб», — написало ведомство в своем telegram-канале. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, в связи с чем произошло столкновение. ГИБДД сообщает, что его стаж за рулем был меньше года — 11 месяцев. Все обстоятельства дела выясняются.