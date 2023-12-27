«ГАЗель» и «Lifan» влетели друг в друга
В результате столкновения легкового автомобиля марки «Lifan» и грузового автомобиля «ГАЗель» на улице Владимира Полякова в Тюмени погиб 23-летний водитель. Об этом сообщило областное ГИБДД.
«Лифан» и «Газель» столкнулись сегодня на ул. В.Полякова в Тюмени. 23-летний водитель на «Лифане» погиб», — написало ведомство в своем telegram-канале.
По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, в связи с чем произошло столкновение. ГИБДД сообщает, что его стаж за рулем был меньше года — 11 месяцев. Все обстоятельства дела выясняются.
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