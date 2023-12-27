В ДТП в Тюмени погиб молодой водитель. Фото

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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, газель, ремонт автомобиля, двигатель автомобиля, ремонт двигателя
«ГАЗель» и «Lifan» влетели друг в друга Фото:

В результате столкновения легкового автомобиля марки «Lifan» и грузового автомобиля «ГАЗель» на улице Владимира Полякова в Тюмени погиб 23-летний водитель. Об этом сообщило областное ГИБДД.

«Лифан» и «Газель» столкнулись сегодня на ул. В.Полякова в Тюмени. 23-летний водитель на «Лифане» погиб», — написало ведомство в своем telegram-канале.

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, в связи с чем произошло столкновение. ГИБДД сообщает, что его стаж за рулем был меньше года — 11 месяцев. Все обстоятельства дела выясняются.

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В результате столкновения легкового автомобиля марки «Lifan» и грузового автомобиля «ГАЗель» на улице Владимира Полякова в Тюмени погиб 23-летний водитель. Об этом сообщило областное ГИБДД. «Лифан» и «Газель» столкнулись сегодня на ул. В.Полякова в Тюмени. 23-летний водитель на «Лифане» погиб», — написало ведомство в своем telegram-канале. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, в связи с чем произошло столкновение. ГИБДД сообщает, что его стаж за рулем был меньше года — 11 месяцев. Все обстоятельства дела выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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