27 декабря 2023

Россиянам стало дороже обслуживать автомобили

«Известия»: обслуживание автомобилей за год в РФ подорожало на 25%
© Служба новостей «URA.RU»
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Станция технического обслуживания (автосервис). Тюмень , запчасти автомобиля, сто, автомобили, тормозные диски, автомастерская, обслуживание автомобиля, автосервис
Отрасль СТО испытывает кадровый голод Фото:

Россиянам стало дороже обслуживать и ремонтировать автомобили. Стоимость услуг сервисов техобслуживания автомобилей (СТО) за 2023 год выросла на 10-25%. Об этом сообщили в Союзе автосервисов.

«По итогам 2023 года большая часть независимых СТО подняла цены на свои услуги на 10-25%. Средний чек по обслуживанию и ремонту автомобилей за 11 месяцев этого года вырос на 23%», — сообщили «Известиям» в Союзе автосервисов.

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов отметил, что вырос спрос на услуги автосервисов. Старых автомобилей в стране становится все больше, и им требуется частое обслуживание.

В сети Fit Service также указали, что на подорожание повлиял рост цен на запчасти, оборудование и инструменты. При этом среднестатистический автовладелец сейчас стремится продлить жизнь своего автомобиля.

Ранее глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин сообщил, что в 2024 году параллельный импорт автомобилей снизится вдвое. В РФ владельцы машин, ввезенных в страну по программе параллельного импорта, начали сталкиваться со случаями блокировок транспортных средств.

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Россиянам стало дороже обслуживать и ремонтировать автомобили. Стоимость услуг сервисов техобслуживания автомобилей (СТО) за 2023 год выросла на 10-25%. Об этом сообщили в Союзе автосервисов. «По итогам 2023 года большая часть независимых СТО подняла цены на свои услуги на 10-25%. Средний чек по обслуживанию и ремонту автомобилей за 11 месяцев этого года вырос на 23%», — сообщили «Известиям» в Союзе автосервисов. Член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов отметил, что вырос спрос на услуги автосервисов. Старых автомобилей в стране становится все больше, и им требуется частое обслуживание. В сети Fit Service также указали, что на подорожание повлиял рост цен на запчасти, оборудование и инструменты. При этом среднестатистический автовладелец сейчас стремится продлить жизнь своего автомобиля. Ранее глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин сообщил, что в 2024 году параллельный импорт автомобилей снизится вдвое. В РФ владельцы машин, ввезенных в страну по программе параллельного импорта, начали сталкиваться со случаями блокировок транспортных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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