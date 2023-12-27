Россиянам стало дороже обслуживать автомобили

«Известия»: обслуживание автомобилей за год в РФ подорожало на 25%

28 декабря 2023 в 03:39 Размер текста - 17 +

Отрасль СТО испытывает кадровый голод Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Россиянам стало дороже обслуживать и ремонтировать автомобили. Стоимость услуг сервисов техобслуживания автомобилей (СТО) за 2023 год выросла на 10-25%. Об этом сообщили в Союзе автосервисов. «По итогам 2023 года большая часть независимых СТО подняла цены на свои услуги на 10-25%. Средний чек по обслуживанию и ремонту автомобилей за 11 месяцев этого года вырос на 23%», — сообщили «Известиям» в Союзе автосервисов. Член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов отметил, что вырос спрос на услуги автосервисов. Старых автомобилей в стране становится все больше, и им требуется частое обслуживание. В сети Fit Service также указали, что на подорожание повлиял рост цен на запчасти, оборудование и инструменты. При этом среднестатистический автовладелец сейчас стремится продлить жизнь своего автомобиля. Ранее глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин сообщил, что в 2024 году параллельный импорт автомобилей снизится вдвое. В РФ владельцы машин, ввезенных в страну по программе параллельного импорта, начали сталкиваться со случаями блокировок транспортных средств.

Россиянам стало дороже обслуживать и ремонтировать автомобили. Стоимость услуг сервисов техобслуживания автомобилей (СТО) за 2023 год выросла на 10-25%. Об этом сообщили в Союзе автосервисов. «По итогам 2023 года большая часть независимых СТО подняла цены на свои услуги на 10-25%. Средний чек по обслуживанию и ремонту автомобилей за 11 месяцев этого года вырос на 23%», — сообщили «Известиям» в Союзе автосервисов. Член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов отметил, что вырос спрос на услуги автосервисов. Старых автомобилей в стране становится все больше, и им требуется частое обслуживание. В сети Fit Service также указали, что на подорожание повлиял рост цен на запчасти, оборудование и инструменты. При этом среднестатистический автовладелец сейчас стремится продлить жизнь своего автомобиля. Ранее глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин сообщил, что в 2024 году параллельный импорт автомобилей снизится вдвое. В РФ владельцы машин, ввезенных в страну по программе параллельного импорта, начали сталкиваться со случаями блокировок транспортных средств.