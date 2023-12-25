В России продлят механизм параллельного импорта

Мантуров: в 2024 году будет продлен механизм параллельного импорта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможенный контроль плодовоовощной продукции. Екатеринбург, овощи, досмотр, фрукты, груз, перевозка грузов, импорт, доставка грузов
Денис Мантуров сообщил, что ведется постоянная работа по корректировке параллельного импорта Фото:

В РФ будет продлен механизм параллельного импорта на 2024 год. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«В правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год — сохранить пока этот механизм», — заявил Мантуров в беседе с РИА Новости. По его словам, идет постоянная корректировка производителей и номенклатуры.

Ранее глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин сообщил, что в 2024 году параллельный импорт автомобилей снизится вдвое, передает «Национальная служба новостей». В РФ владельцы машин, ввезенных в страну по программе параллельного импорта, начали сталкиваться со случаями блокировок транспортных средств. Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что организация при проведении проверок планирует делать акцент на товарах параллельного импорта, передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В РФ будет продлен механизм параллельного импорта на 2024 год. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «В правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год — сохранить пока этот механизм», — заявил Мантуров в беседе с РИА Новости. По его словам, идет постоянная корректировка производителей и номенклатуры. Ранее глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин сообщил, что в 2024 году параллельный импорт автомобилей снизится вдвое, передает «Национальная служба новостей». В РФ владельцы машин, ввезенных в страну по программе параллельного импорта, начали сталкиваться со случаями блокировок транспортных средств. Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что организация при проведении проверок планирует делать акцент на товарах параллельного импорта, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...