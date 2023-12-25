В России продлят механизм параллельного импорта

Мантуров: в 2024 году будет продлен механизм параллельного импорта

25 декабря 2023 в 08:40 Размер текста - 17 +

Денис Мантуров сообщил, что ведется постоянная работа по корректировке параллельного импорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В РФ будет продлен механизм параллельного импорта на 2024 год. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «В правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год — сохранить пока этот механизм», — заявил Мантуров в беседе с РИА Новости. По его словам, идет постоянная корректировка производителей и номенклатуры. Ранее глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин сообщил, что в 2024 году параллельный импорт автомобилей снизится вдвое, передает «Национальная служба новостей». В РФ владельцы машин, ввезенных в страну по программе параллельного импорта, начали сталкиваться со случаями блокировок транспортных средств. Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что организация при проведении проверок планирует делать акцент на товарах параллельного импорта, передает RT.

В РФ будет продлен механизм параллельного импорта на 2024 год. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «В правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год — сохранить пока этот механизм», — заявил Мантуров в беседе с РИА Новости. По его словам, идет постоянная корректировка производителей и номенклатуры. Ранее глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин сообщил, что в 2024 году параллельный импорт автомобилей снизится вдвое, передает «Национальная служба новостей». В РФ владельцы машин, ввезенных в страну по программе параллельного импорта, начали сталкиваться со случаями блокировок транспортных средств. Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что организация при проведении проверок планирует делать акцент на товарах параллельного импорта, передает RT.