27 декабря 2023

Силуанов выступил за продление семейной ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, силуанов антон
В России нужно оставить стимулирующие ипотеки, заявил Антон Силуанов Фото:

В России следует оставить семейную ипотеку. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Нужно оставить стимулирующие ипотеки. В первую очередь „семейка“ — очевидно, что это правильная мера. Ну и новые территории, Дальний Восток, может быть, отраслевые», — заявил Силуанов. Его слова приводит РБК.

По его словам, на данный момент принято решение по охлаждению ипотечного рынка. «Банки говорят, что это сильно ударит, хоть спрос на ипотеку по первичке и сократился, но мы видим, что эти меры сработают. Наверное, это будет видно в начале следующего года, так как процесс инерционный», — пояснил министр.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева рассказала URA.RU, что в 2024 году объемы льготной ипотеки будут падать, россияне начнут банкротиться из-за повышения первоначального взноса, а тренд с покупки жилья сместится в сторону аренды. Возросший спрос на льготную ипотеку, по ее словам, привел к перегреву рынка и росту стоимости жилья.

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В России следует оставить семейную ипотеку. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Нужно оставить стимулирующие ипотеки. В первую очередь „семейка“ — очевидно, что это правильная мера. Ну и новые территории, Дальний Восток, может быть, отраслевые», — заявил Силуанов. Его слова приводит РБК. По его словам, на данный момент принято решение по охлаждению ипотечного рынка. «Банки говорят, что это сильно ударит, хоть спрос на ипотеку по первичке и сократился, но мы видим, что эти меры сработают. Наверное, это будет видно в начале следующего года, так как процесс инерционный», — пояснил министр. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева рассказала URA.RU, что в 2024 году объемы льготной ипотеки будут падать, россияне начнут банкротиться из-за повышения первоначального взноса, а тренд с покупки жилья сместится в сторону аренды. Возросший спрос на льготную ипотеку, по ее словам, привел к перегреву рынка и росту стоимости жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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