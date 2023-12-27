Силуанов выступил за продление семейной ипотеки

28 декабря 2023 в 03:45 Размер текста - 17 +

В России нужно оставить стимулирующие ипотеки, заявил Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России следует оставить семейную ипотеку. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Нужно оставить стимулирующие ипотеки. В первую очередь „семейка“ — очевидно, что это правильная мера. Ну и новые территории, Дальний Восток, может быть, отраслевые», — заявил Силуанов. Его слова приводит РБК. По его словам, на данный момент принято решение по охлаждению ипотечного рынка. «Банки говорят, что это сильно ударит, хоть спрос на ипотеку по первичке и сократился, но мы видим, что эти меры сработают. Наверное, это будет видно в начале следующего года, так как процесс инерционный», — пояснил министр. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева рассказала URA.RU, что в 2024 году объемы льготной ипотеки будут падать, россияне начнут банкротиться из-за повышения первоначального взноса, а тренд с покупки жилья сместится в сторону аренды. Возросший спрос на льготную ипотеку, по ее словам, привел к перегреву рынка и росту стоимости жилья.

В России следует оставить семейную ипотеку. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Нужно оставить стимулирующие ипотеки. В первую очередь „семейка“ — очевидно, что это правильная мера. Ну и новые территории, Дальний Восток, может быть, отраслевые», — заявил Силуанов. Его слова приводит РБК. По его словам, на данный момент принято решение по охлаждению ипотечного рынка. «Банки говорят, что это сильно ударит, хоть спрос на ипотеку по первичке и сократился, но мы видим, что эти меры сработают. Наверное, это будет видно в начале следующего года, так как процесс инерционный», — пояснил министр. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева рассказала URA.RU, что в 2024 году объемы льготной ипотеки будут падать, россияне начнут банкротиться из-за повышения первоначального взноса, а тренд с покупки жилья сместится в сторону аренды. Возросший спрос на льготную ипотеку, по ее словам, привел к перегреву рынка и росту стоимости жилья.