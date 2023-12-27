Причина отмены рейса неизвестна
В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс U6-209 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Краснодар. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Вылет воздушного судна A-320 из Екатеринбурга был назначен на 28 декабря в 11:15, а посадка в Краснодаре планировалась в 12:30 по местному времени. Авиарейс U6-209 отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены вылета неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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