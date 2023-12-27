27 декабря 2023

«Уральские авиалинии» отменили рейс из Екатеринбурга в Краснодар. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, самолет, airbus319, эйрбас, эйрбас319
Причина отмены рейса неизвестна Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс U6-209 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Краснодар. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет воздушного судна A-320 из Екатеринбурга был назначен на 28 декабря в 11:15, а посадка в Краснодаре планировалась в 12:30 по местному времени. Авиарейс U6-209 отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены вылета неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс U6-209 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Краснодар. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна A-320 из Екатеринбурга был назначен на 28 декабря в 11:15, а посадка в Краснодаре планировалась в 12:30 по местному времени. Авиарейс U6-209 отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены вылета неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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