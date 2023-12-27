Проект из ЯНАО вошел в ТОП-100 инициатив

28 декабря 2023 в 05:12 Размер текста - 17 +

Проект «Умные розетки» из янао вошел в ТОП-100 инициатив Фото: Илья Московец © URA.RU Лабытнангский (ЯНАО) проект «Умные розетки» вошел в ТОП-100 инициатив. Он представлен в номинации «Новые технологии — новые возможности» и претендует на получение Всероссийской муниципальной премии «Служение», рассказали в мэрии города. «Лабытнангский проект „Умные розетки“ вошел в ТОП-100 инициатив и претендует на получение Всероссийской муниципальной премии „Служение“. Представлен в номинации „Новые технологии — новые возможности“», — написано на сайте ведомства. Проект предназначен для предпускового обогрева двигателей, он запускается при помощи специального мобильного приложения «Умный паркинг». «Умные розетки» уже реализованы на парковке двух домов по улице Ивана Путилина. Там установлено 96 точек, от которых автовладельцев могут одновременно прогревать свои двигатели. В теплых остановках Ноябрьска (ЯНАО) установят таксофоны с аудиосппектаклем. Взяв трубку горожане смогут услышать воспоминания первопроходцев города.

Лабытнангский (ЯНАО) проект «Умные розетки» вошел в ТОП-100 инициатив. Он представлен в номинации «Новые технологии — новые возможности» и претендует на получение Всероссийской муниципальной премии «Служение», рассказали в мэрии города. «Лабытнангский проект „Умные розетки“ вошел в ТОП-100 инициатив и претендует на получение Всероссийской муниципальной премии „Служение“. Представлен в номинации „Новые технологии — новые возможности“», — написано на сайте ведомства. Проект предназначен для предпускового обогрева двигателей, он запускается при помощи специального мобильного приложения «Умный паркинг». «Умные розетки» уже реализованы на парковке двух домов по улице Ивана Путилина. Там установлено 96 точек, от которых автовладельцев могут одновременно прогревать свои двигатели. В теплых остановках Ноябрьска (ЯНАО) установят таксофоны с аудиосппектаклем. Взяв трубку горожане смогут услышать воспоминания первопроходцев города.