Таксофоны с аудиоспектаклем установят в теплых остановках Ноябрьска

В теплых остановках Ноябрьска (ЯНАО) установят таксофоны с аудиосппектаклем. Взяв трубку горожане смогут услышать воспоминания первопроходцев города, рассказали в мэрии округа.
«В теплых остановках Ноябрьска установят таксофоны с аудиоспектаклем. В трубке горожане услышат воспоминания первопроходцев „южных ворот“ Ямала», — написало ведомство в своем telegram-канале.
Инициатива реализована в рамках проекта «Музейный маршрут. Невидимый Ноябрьск». На таксофоне будет установлен QR-код с викториной, пройдя которую, жители получат памятные подарки. Таксофоны можно будет увидеть на: «Ноябрьск-парк», «Центральная городская больница», «Микрорайон Вынгапуровский» и «Микрорайон Железнодорожников».
В ЯНАО Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России объявила лауреатов конкурса историй «Первые». По ним напишут сценарий художественного фильма к 50-летнему юбилею Нового Уренгоя.
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