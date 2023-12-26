26 декабря 2023

Таксофоны с аудиоспектаклем установят в теплых остановках Ноябрьска

© Служба новостей «URA.RU»
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Город зимой. Сургут, теплая остановка, остановочный павильон, остановка автобусная
В таксофонах на остановках можно услышать воспоминания первопроходцев Ноябрьска Фото:

В теплых остановках Ноябрьска (ЯНАО) установят таксофоны с аудиосппектаклем. Взяв трубку горожане смогут услышать воспоминания первопроходцев города, рассказали в мэрии округа.

«В теплых остановках Ноябрьска установят таксофоны с аудиоспектаклем. В трубке горожане услышат воспоминания первопроходцев „южных ворот“ Ямала», — написало ведомство в своем telegram-канале.

Инициатива реализована в рамках проекта «Музейный маршрут. Невидимый Ноябрьск». На таксофоне будет установлен QR-код с викториной, пройдя которую, жители получат памятные подарки. Таксофоны можно будет увидеть на: «Ноябрьск-парк», «Центральная городская больница», «Микрорайон Вынгапуровский» и «Микрорайон Железнодорожников».

В ЯНАО Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России объявила лауреатов конкурса историй «Первые». По ним напишут сценарий художественного фильма к 50-летнему юбилею Нового Уренгоя.

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В теплых остановках Ноябрьска (ЯНАО) установят таксофоны с аудиосппектаклем. Взяв трубку горожане смогут услышать воспоминания первопроходцев города, рассказали в мэрии округа. «В теплых остановках Ноябрьска установят таксофоны с аудиоспектаклем. В трубке горожане услышат воспоминания первопроходцев „южных ворот“ Ямала», — написало ведомство в своем telegram-канале. Инициатива реализована в рамках проекта «Музейный маршрут. Невидимый Ноябрьск». На таксофоне будет установлен QR-код с викториной, пройдя которую, жители получат памятные подарки. Таксофоны можно будет увидеть на: «Ноябрьск-парк», «Центральная городская больница», «Микрорайон Вынгапуровский» и «Микрорайон Железнодорожников». В ЯНАО Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России объявила лауреатов конкурса историй «Первые». По ним напишут сценарий художественного фильма к 50-летнему юбилею Нового Уренгоя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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