В Британии назвали основную угрозу ВС РФ для Киева на поле боя

The Telegraph: российские средства РЭБ несут угрозу для Украины на поле боя
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ВС РФ разминируют центр Донецка от "Лепестков". Донецк, вс рф
Из-за средств РЭБ России украинские ракеты не попадают в намеченные цели Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Технологическое преимущество России в конфликте с Украиной заключается в использовании средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). ВС РФ протянули вдоль всей линии фронта стену электромагнитных импульсов. Об этом сообщает The Telegraph.

«У них всегда была хорошая радиоэлектронная борьба с самого начала конфликта. Но сейчас она лучше, чем у нас. Это крайне важный пример российского технологического преимущества», — передает агентство со ссылкой на военных. Технологическое преимущество РФ в спецоперации заключается в том, что ВС РФ протянули по всей линии фронта невидимую стену электромагнитных импульсов. Теперь ракеты Киева не попадают в намеченные цели. Такая же ситуация произошла с управляемыми бомбами JDAM, которые США поставили Украине.

Ранее начальник службы авиации и ПВО третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар сообщил, что дроны российской армии технически продвинуты. ВСУ становится все труднее противостоять им. Он также добавил, что новые БПЛА России с измененными рабочими частотами могут сделать средства РЭБ Киева неэффективными, передает RT.

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Технологическое преимущество России в конфликте с Украиной заключается в использовании средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). ВС РФ протянули вдоль всей линии фронта стену электромагнитных импульсов. Об этом сообщает The Telegraph. «У них всегда была хорошая радиоэлектронная борьба с самого начала конфликта. Но сейчас она лучше, чем у нас. Это крайне важный пример российского технологического преимущества», — передает агентство со ссылкой на военных. Технологическое преимущество РФ в спецоперации заключается в том, что ВС РФ протянули по всей линии фронта невидимую стену электромагнитных импульсов. Теперь ракеты Киева не попадают в намеченные цели. Такая же ситуация произошла с управляемыми бомбами JDAM, которые США поставили Украине. Ранее начальник службы авиации и ПВО третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар сообщил, что дроны российской армии технически продвинуты. ВСУ становится все труднее противостоять им. Он также добавил, что новые БПЛА России с измененными рабочими частотами могут сделать средства РЭБ Киева неэффективными, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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