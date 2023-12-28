Причиной посадки самолета на реку в Якутии могла стать ошибка пилота

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Прокуратура проводит проверку по факту посадки самолета на реку Фото:

Прокуратура Якутии предварительно установила, что причиной посадки пассажирского самолета Ан-24 на песчаную косу реки Колыма могла стать ошибка пилота. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Причиной авиационного события является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна», — заявили в прокуратуре. Известно, что якутская транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту. Также вопросом занялись правоохранительные органы.

Прокуратура отмечает, что на место посадки вылетела комиссия Саха (Якутского) МТУ Росавиации. А также руководство авиакомпании «Полярные авиалинии» и сотрудники Якутского следственного отдела на транспорте ВМСУт СК России.

Ранее сообщалось, что Ан-24 промахнулся мимо взлетной полосы в Якутии. Пилот посадил судно на реку. В самолете находилось 30 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Инцидент произошел в поселке Зырянка.

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Прокуратура Якутии предварительно установила, что причиной посадки пассажирского самолета Ан-24 на песчаную косу реки Колыма могла стать ошибка пилота. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. «Причиной авиационного события является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна», — заявили в прокуратуре. Известно, что якутская транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту. Также вопросом занялись правоохранительные органы. Прокуратура отмечает, что на место посадки вылетела комиссия Саха (Якутского) МТУ Росавиации. А также руководство авиакомпании «Полярные авиалинии» и сотрудники Якутского следственного отдела на транспорте ВМСУт СК России. Ранее сообщалось, что Ан-24 промахнулся мимо взлетной полосы в Якутии. Пилот посадил судно на реку. В самолете находилось 30 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Инцидент произошел в поселке Зырянка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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