Причиной посадки самолета на реку в Якутии могла стать ошибка пилота

28 декабря 2023 в 08:28 Размер текста - 17 +

Прокуратура проводит проверку по факту посадки самолета на реку Фото: Анна Майорова © URA.RU Прокуратура Якутии предварительно установила, что причиной посадки пассажирского самолета Ан-24 на песчаную косу реки Колыма могла стать ошибка пилота. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. «Причиной авиационного события является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна», — заявили в прокуратуре . Известно, что якутская транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту. Также вопросом занялись правоохранительные органы. Прокуратура отмечает, что на место посадки вылетела комиссия Саха (Якутского) МТУ Росавиации. А также руководство авиакомпании «Полярные авиалинии» и сотрудники Якутского следственного отдела на транспорте ВМСУт СК России. Ранее сообщалось, что Ан-24 промахнулся мимо взлетной полосы в Якутии. Пилот посадил судно на реку. В самолете находилось 30 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Инцидент произошел в поселке Зырянка.

Прокуратура Якутии предварительно установила, что причиной посадки пассажирского самолета Ан-24 на песчаную косу реки Колыма могла стать ошибка пилота. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. «Причиной авиационного события является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна», — заявили в прокуратуре. Известно, что якутская транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту. Также вопросом занялись правоохранительные органы. Прокуратура отмечает, что на место посадки вылетела комиссия Саха (Якутского) МТУ Росавиации. А также руководство авиакомпании «Полярные авиалинии» и сотрудники Якутского следственного отдела на транспорте ВМСУт СК России. Ранее сообщалось, что Ан-24 промахнулся мимо взлетной полосы в Якутии. Пилот посадил судно на реку. В самолете находилось 30 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Инцидент произошел в поселке Зырянка.