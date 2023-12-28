СК начал проверку по факту посадки самолета на реку в Якутии

28 декабря 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

Проверка предусмотрена по статье 263 УК РФ Фото: Илья Московец © URA.RU В Якутии начали проверку из-за посадки самолета Ан-24 на реку Колыма. Проверка предусмотрена по статье о нарушении правил безопасности движения. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. «Якутским следственным отделом <…> проводится доследственная проверка по признакам преступления», — заявили в СК . Там добавили, что проверка предусмотрена статье 263 части 1 уголовного кодекса РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В Росавиации отметили, что при посадке Ан-24 в поселке Зырянка пострадавших не обнаружено. На борту было 34 человека. Из них 30 являются пассажирами, а четыре — члены экипажа. На данный момент они доставлены в здание аэропорта, передает ведомство . Ранее сообщалось, что предварительной причиной посадки пассажирского самолета на песчаную косу реки Колыма является ошибка пилота. Данным вопросом занялась якутская транспортная прокуратура и правоохранительные органы.

В Якутии начали проверку из-за посадки самолета Ан-24 на реку Колыма. Проверка предусмотрена по статье о нарушении правил безопасности движения. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. «Якутским следственным отделом <…> проводится доследственная проверка по признакам преступления», — заявили в СК. Там добавили, что проверка предусмотрена статье 263 части 1 уголовного кодекса РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В Росавиации отметили, что при посадке Ан-24 в поселке Зырянка пострадавших не обнаружено. На борту было 34 человека. Из них 30 являются пассажирами, а четыре — члены экипажа. На данный момент они доставлены в здание аэропорта, передает ведомство. Ранее сообщалось, что предварительной причиной посадки пассажирского самолета на песчаную косу реки Колыма является ошибка пилота. Данным вопросом занялась якутская транспортная прокуратура и правоохранительные органы.