27 декабря 2023

Тюменских архитекторов заставят ремонтировать гауптвахту

В Тюмени здание памятника архитектурного наследия восстановят по решению суда
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное расселение здания по ул. Спорта 1б. Тюмень, аварийный дом, трещина в доме, кирпич, расселение
Историческое здание, по мнению комитета по охране культурного наследия, требует срочных восстановительных работ Фото:

Архитектурную фирму из Тюмени по суду обяжут провести реставрацию здания гауптвахты, которое является частью культурного наследия Тюменской области. Об этом сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

«В Арбитражный суд Тюменской области обратился комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области с иском к ООО „Юг Югры“. Как следует из заявления, общество на протяжении 13,5 лет игнорирует обязанность по сохранению объекта культурного наследия. В результате здание находится в аварийном состоянии», — говорится в сообщении.

Здание гауптвахты расположено на набережной Тюмени, на улице Володарского. Оно принятого на государственную охрану в 1976 году, а с 2010 года его владельцем является «Юг Югры». Теперь профильный комитет намерен требовать от компании доработать и согласовать проектную документацию, на основании которой будет проведен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ.

Сообщается, что иск пока не принят в работу. Вопрос о начале судебного производства будет принят в течение пяти рабочих дней.

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Архитектурную фирму из Тюмени по суду обяжут провести реставрацию здания гауптвахты, которое является частью культурного наследия Тюменской области. Об этом сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба региональной судебной системы. «В Арбитражный суд Тюменской области обратился комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области с иском к ООО „Юг Югры“. Как следует из заявления, общество на протяжении 13,5 лет игнорирует обязанность по сохранению объекта культурного наследия. В результате здание находится в аварийном состоянии», — говорится в сообщении. Здание гауптвахты расположено на набережной Тюмени, на улице Володарского. Оно принятого на государственную охрану в 1976 году, а с 2010 года его владельцем является «Юг Югры». Теперь профильный комитет намерен требовать от компании доработать и согласовать проектную документацию, на основании которой будет проведен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. Сообщается, что иск пока не принят в работу. Вопрос о начале судебного производства будет принят в течение пяти рабочих дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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