Тюменских архитекторов заставят ремонтировать гауптвахту

В Тюмени здание памятника архитектурного наследия восстановят по решению суда

28 декабря 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Историческое здание, по мнению комитета по охране культурного наследия, требует срочных восстановительных работ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Архитектурную фирму из Тюмени по суду обяжут провести реставрацию здания гауптвахты, которое является частью культурного наследия Тюменской области. Об этом сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба региональной судебной системы. «В Арбитражный суд Тюменской области обратился комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области с иском к ООО „Юг Югры“. Как следует из заявления, общество на протяжении 13,5 лет игнорирует обязанность по сохранению объекта культурного наследия. В результате здание находится в аварийном состоянии», — говорится в сообщении. Здание гауптвахты расположено на набережной Тюмени, на улице Володарского. Оно принятого на государственную охрану в 1976 году, а с 2010 года его владельцем является «Юг Югры». Теперь профильный комитет намерен требовать от компании доработать и согласовать проектную документацию, на основании которой будет проведен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. Сообщается, что иск пока не принят в работу. Вопрос о начале судебного производства будет принят в течение пяти рабочих дней.

Архитектурную фирму из Тюмени по суду обяжут провести реставрацию здания гауптвахты, которое является частью культурного наследия Тюменской области. Об этом сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба региональной судебной системы. «В Арбитражный суд Тюменской области обратился комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области с иском к ООО „Юг Югры“. Как следует из заявления, общество на протяжении 13,5 лет игнорирует обязанность по сохранению объекта культурного наследия. В результате здание находится в аварийном состоянии», — говорится в сообщении. Здание гауптвахты расположено на набережной Тюмени, на улице Володарского. Оно принятого на государственную охрану в 1976 году, а с 2010 года его владельцем является «Юг Югры». Теперь профильный комитет намерен требовать от компании доработать и согласовать проектную документацию, на основании которой будет проведен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. Сообщается, что иск пока не принят в работу. Вопрос о начале судебного производства будет принят в течение пяти рабочих дней.