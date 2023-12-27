27 декабря 2023

Две нефтяные компании из ХМАО попали в рейтинг крупнейших работодателей по версии Forbes

«Лукойл» и «Сургутнефтегаз» вошли в топ-15 крупнейших работодателей России
© Служба новостей «URA.RU»
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«Лукойл» и «Сургутнефтегаз» вошли в ТОП-15 крупнейших работодателей РФ Фото:

«Сургутнефтегаз» и «Лукойл» попали в рейтинг крупнейших работодателей России. В списке, который составил журнал Forbes, они заняли 14-е и 15-е места соответственно.

«Сургутнефтегаз» занял 14-е место по числу сотрудников, штат компании составляют 111 911 человек. «Лукойл» на 15-м месте: 109047 работников», — говорится в исследовании Forbes. За 2022 год численность сотрудников «Лукойла» увеличилась на 2212 человек.

В рейтинг Forbes вошли 50 компаний, активы которых связаны с Россией и большая доля принадлежат российским акционерам. Исследователи учитывали среднесписочное число сотрудников на последний день прошедшего года. Источниками информации стали годовая отчетность организаций, данные ФНС и Росстата. Численность сотрудников «Сургутнефтегаза» рассчитали, суммировав число работников 12 предприятий, входящих в структуру компании.

Ранее URA.RU писало, что «Лукойл» вошел в список лучших работодателей России по версии Forbes. В публикации Нефтяная компания из ХМАО заняла 17 место в категории «Золото».

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«Сургутнефтегаз» и «Лукойл» попали в рейтинг крупнейших работодателей России. В списке, который составил журнал Forbes, они заняли 14-е и 15-е места соответственно. «Сургутнефтегаз» занял 14-е место по числу сотрудников, штат компании составляют 111 911 человек. «Лукойл» на 15-м месте: 109047 работников», — говорится в исследовании Forbes. За 2022 год численность сотрудников «Лукойла» увеличилась на 2212 человек. В рейтинг Forbes вошли 50 компаний, активы которых связаны с Россией и большая доля принадлежат российским акционерам. Исследователи учитывали среднесписочное число сотрудников на последний день прошедшего года. Источниками информации стали годовая отчетность организаций, данные ФНС и Росстата. Численность сотрудников «Сургутнефтегаза» рассчитали, суммировав число работников 12 предприятий, входящих в структуру компании. Ранее URA.RU писало, что «Лукойл» вошел в список лучших работодателей России по версии Forbes. В публикации Нефтяная компания из ХМАО заняла 17 место в категории «Золото».
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