В Кунашакском районе избрали нового главу

28 декабря 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Главой Кунашакского района стал руководитель теризбиркома Рамиль Вакилов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты райсобрания Кунашакского района (Челябинская область) 28 декабря избрали нового главу района. Им стал руководитель местного теризбиркома Рамиль Вакилов, сообщили URA.RU в администрации муниципалитета. «Из 15 действующих депутатов на заседании райсобрания присутствовали 12. Все они проголосовали за Вакилова», — уточнили в администрации. Изначально на конкурс по отбору кандидатов на пост главы выдвинулись 12 человек. 25 декабря отборочная комиссия оставила двух из них — председателя теризбиркома Рамиля Вакилова и педагога Азалию Галимову. Вакилов ранее уже работал в администрации района, откуда уволился с должности заместителя главы. Место главы Кунашакского района стало вакантным после того, как 24 сентября умер руководитель муниципалитета Сибагатулла Аминов. Временно районом руководила председатель контрольно-счетной комиссии Венера Юсупова. Новый глава будет руководить районом пять лет.

Депутаты райсобрания Кунашакского района (Челябинская область) 28 декабря избрали нового главу района. Им стал руководитель местного теризбиркома Рамиль Вакилов, сообщили URA.RU в администрации муниципалитета. «Из 15 действующих депутатов на заседании райсобрания присутствовали 12. Все они проголосовали за Вакилова», — уточнили в администрации. Изначально на конкурс по отбору кандидатов на пост главы выдвинулись 12 человек. 25 декабря отборочная комиссия оставила двух из них — председателя теризбиркома Рамиля Вакилова и педагога Азалию Галимову. Вакилов ранее уже работал в администрации района, откуда уволился с должности заместителя главы. Место главы Кунашакского района стало вакантным после того, как 24 сентября умер руководитель муниципалитета Сибагатулла Аминов. Временно районом руководила председатель контрольно-счетной комиссии Венера Юсупова. Новый глава будет руководить районом пять лет.