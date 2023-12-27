В Кунашакском районе избрали нового главу

Депутаты райсобрания Кунашакского района (Челябинская область) 28 декабря избрали нового главу района. Им стал руководитель местного теризбиркома Рамиль Вакилов, сообщили URA.RU в администрации муниципалитета.
«Из 15 действующих депутатов на заседании райсобрания присутствовали 12. Все они проголосовали за Вакилова», — уточнили в администрации.
Изначально на конкурс по отбору кандидатов на пост главы выдвинулись 12 человек. 25 декабря отборочная комиссия оставила двух из них — председателя теризбиркома Рамиля Вакилова и педагога Азалию Галимову. Вакилов ранее уже работал в администрации района, откуда уволился с должности заместителя главы.
Место главы Кунашакского района стало вакантным после того, как 24 сентября умер руководитель муниципалитета Сибагатулла Аминов. Временно районом руководила председатель контрольно-счетной комиссии Венера Юсупова. Новый глава будет руководить районом пять лет.
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