27 декабря 2023

Тюменских пенсионеров предупредили о новой схеме мошенничества

В Тюмени мошенники обокрали пенсионеров, убедив, что их деньги фальшивые
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Деньги. Тюмень, покупка, деньги, рубли
Пенсионеров убедили передать деньги курьеру, чтобы убедиться в их подлинности Фото:

В Тюмени будут судить группу мошенников, которая убеждала пенсионеров передать деньги для их проверки на подлинность. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«В Тюмени направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении пенсионеров на сумму около 1 млн рублей. В одном из случаев злоумышленник убедил пенсионерку в том, что ее денежные средства являются фальшивыми и их необходимо проверить на подлинность в отделении банка путем передачи доверенному лицу», — говорится в сообщении.

Известно, что эта же группа причастна к другим случаям мошенничества по классической схеме «родственник, попавший в ДТП». В общей сложности обвиняемые похитили у пенсионеров Тюмени около миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

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В Тюмени будут судить группу мошенников, которая убеждала пенсионеров передать деньги для их проверки на подлинность. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «В Тюмени направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении пенсионеров на сумму около 1 млн рублей. В одном из случаев злоумышленник убедил пенсионерку в том, что ее денежные средства являются фальшивыми и их необходимо проверить на подлинность в отделении банка путем передачи доверенному лицу», — говорится в сообщении. Известно, что эта же группа причастна к другим случаям мошенничества по классической схеме «родственник, попавший в ДТП». В общей сложности обвиняемые похитили у пенсионеров Тюмени около миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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