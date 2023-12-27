Тюменских пенсионеров предупредили о новой схеме мошенничества

В Тюмени будут судить группу мошенников, которая убеждала пенсионеров передать деньги для их проверки на подлинность. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«В Тюмени направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении пенсионеров на сумму около 1 млн рублей. В одном из случаев злоумышленник убедил пенсионерку в том, что ее денежные средства являются фальшивыми и их необходимо проверить на подлинность в отделении банка путем передачи доверенному лицу», — говорится в сообщении.
Известно, что эта же группа причастна к другим случаям мошенничества по классической схеме «родственник, попавший в ДТП». В общей сложности обвиняемые похитили у пенсионеров Тюмени около миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.
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