Уличные парковки в Екатеринбурге станут бесплатными на новогодние праздники

28 декабря 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Все новогодние каникулы в Екатеринбурге будут бесплатные парковки Фото: Илья Московец © URA.RU С 31 декабря по 8 января все уличные парковки в Екатеринбурге будут бесплатными. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава горда Алексей Орлов.



«В праздники мы ожидаем множество гостей из других городов и регионов», — говорится в сообщении.



В связи с этим мэр Екатеринбурга принял решение сделать бесплатными все уличные парковки с 31 декабря по 8 января. Также он отметил, что в городе сейчас насчитывается более чем 2300 платных мест для стоянки личного транспорта.

С 31 декабря по 8 января все уличные парковки в Екатеринбурге будут бесплатными. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава горда Алексей Орлов. «В праздники мы ожидаем множество гостей из других городов и регионов», — говорится в сообщении. В связи с этим мэр Екатеринбурга принял решение сделать бесплатными все уличные парковки с 31 декабря по 8 января. Также он отметил, что в городе сейчас насчитывается более чем 2300 платных мест для стоянки личного транспорта.