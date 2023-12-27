27 декабря 2023

Уличные парковки в Екатеринбурге станут бесплатными на новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Все новогодние каникулы в Екатеринбурге будут бесплатные парковки Фото:

С 31 декабря по 8 января все уличные парковки в Екатеринбурге будут бесплатными. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава горда Алексей Орлов.

«В праздники мы ожидаем множество гостей из других городов и регионов», — говорится в сообщении.

В связи с этим мэр Екатеринбурга принял решение сделать бесплатными все уличные парковки с 31 декабря по 8 января. Также он отметил, что в городе сейчас насчитывается более чем 2300 платных мест для стоянки личного транспорта.

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С 31 декабря по 8 января все уличные парковки в Екатеринбурге будут бесплатными. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава горда Алексей Орлов. «В праздники мы ожидаем множество гостей из других городов и регионов», — говорится в сообщении. В связи с этим мэр Екатеринбурга принял решение сделать бесплатными все уличные парковки с 31 декабря по 8 января. Также он отметил, что в городе сейчас насчитывается более чем 2300 платных мест для стоянки личного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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