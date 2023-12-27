Уличные парковки в Екатеринбурге станут бесплатными на новогодние праздники

Все новогодние каникулы в Екатеринбурге будут бесплатные парковки
С 31 декабря по 8 января все уличные парковки в Екатеринбурге будут бесплатными. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава горда Алексей Орлов.
«В праздники мы ожидаем множество гостей из других городов и регионов», — говорится в сообщении.
В связи с этим мэр Екатеринбурга принял решение сделать бесплатными все уличные парковки с 31 декабря по 8 января. Также он отметил, что в городе сейчас насчитывается более чем 2300 платных мест для стоянки личного транспорта.
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