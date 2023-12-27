Аналитики раскрыли, сколько заработают курьеры ХМАО в новогодние праздники

В Ханты-Мансийском автономном округе курьеры в новогодние каникулы могут зарабатывать около 5-6 тысяч рублей за смену. При этом в праздники сотрудникам обещают дополнительные выплаты. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа».
«Всегда на пике востребованности курьеры и сборщики заказов, которым обещают до 5 000-6 000 рублей за смену. Дополнительные выплаты за работу в непогоду или в праздничные дни 31 декабря и 1 января», — говорится в исследовании. Соответственно, заработок за восемь дней новогодних каникул может составлять около 50 тысяч рублей.
Дополнительно курьерам обещают премии за привлеченных сотрудников. В регионе они достигают 10 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о подработках для студентов на новогодние каникулы. Среди прочего их зовут работать звукооператорами на игровых шоу, а также готовить попкорн и продавать газировки в кинотеатрах.
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