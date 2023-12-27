27 декабря 2023

Аналитики раскрыли, сколько заработают курьеры ХМАО в новогодние праздники

«Авито»: в новогодние праздники курьерам ХМАО платят более 5 тысяч за смену
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган
В новогодние каникулы курьеры могут зарабатывать более 5 тысяч рублей за смену Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе курьеры в новогодние каникулы могут зарабатывать около 5-6 тысяч рублей за смену. При этом в праздники сотрудникам обещают дополнительные выплаты. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа».

«Всегда на пике востребованности курьеры и сборщики заказов, которым обещают до 5 000-6 000 рублей за смену. Дополнительные выплаты за работу в непогоду или в праздничные дни 31 декабря и 1 января», — говорится в исследовании. Соответственно, заработок за восемь дней новогодних каникул может составлять около 50 тысяч рублей.

Дополнительно курьерам обещают премии за привлеченных сотрудников. В регионе они достигают 10 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о подработках для студентов на новогодние каникулы. Среди прочего их зовут работать звукооператорами на игровых шоу, а также готовить попкорн и продавать газировки в кинотеатрах.

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В Ханты-Мансийском автономном округе курьеры в новогодние каникулы могут зарабатывать около 5-6 тысяч рублей за смену. При этом в праздники сотрудникам обещают дополнительные выплаты. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа». «Всегда на пике востребованности курьеры и сборщики заказов, которым обещают до 5 000-6 000 рублей за смену. Дополнительные выплаты за работу в непогоду или в праздничные дни 31 декабря и 1 января», — говорится в исследовании. Соответственно, заработок за восемь дней новогодних каникул может составлять около 50 тысяч рублей. Дополнительно курьерам обещают премии за привлеченных сотрудников. В регионе они достигают 10 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о подработках для студентов на новогодние каникулы. Среди прочего их зовут работать звукооператорами на игровых шоу, а также готовить попкорн и продавать газировки в кинотеатрах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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