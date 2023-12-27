Сын курганского депутата получил офицерское звание на СВО

28 декабря 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Сын депутата стал командиром штурмового подразделения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат курганской гордумы Наталья Семина рассказала, что ее сын получил офицерское звание и стал командиром штурмовиков. Об этом заявила депутат и руководитель курганского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина в ходе пресс-конференции по итогам полугода работы фонда, где побывал корреспондент URA.RU. «Получил офицерское звание — командир подразделения штурмовиков», — рассказала Семина журналистам. Она заявила об этом в качестве примера, что дети некоторых депутатов тоже участвуют в спецоперации. Также она отметила, что сын не стал бегать от военкомата. Матери так и сказал: «Мам, не позорь ни меня, ни себя. Я пойду и отслужу так, как положено». Кроме того, по словам руководителя Семиной, в фонде «Защитники Отечества» работают люди, у которых кто-то из близких находится в зоне СВО. Ранее URA.RU писало, что сын курганского депутата стал контрактником и отправился на СВО. Его проводили на службу в феврале.

Депутат курганской гордумы Наталья Семина рассказала, что ее сын получил офицерское звание и стал командиром штурмовиков. Об этом заявила депутат и руководитель курганского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина в ходе пресс-конференции по итогам полугода работы фонда, где побывал корреспондент URA.RU. «Получил офицерское звание — командир подразделения штурмовиков», — рассказала Семина журналистам. Она заявила об этом в качестве примера, что дети некоторых депутатов тоже участвуют в спецоперации. Также она отметила, что сын не стал бегать от военкомата. Матери так и сказал: «Мам, не позорь ни меня, ни себя. Я пойду и отслужу так, как положено». Кроме того, по словам руководителя Семиной, в фонде «Защитники Отечества» работают люди, у которых кто-то из близких находится в зоне СВО. Ранее URA.RU писало, что сын курганского депутата стал контрактником и отправился на СВО. Его проводили на службу в феврале.