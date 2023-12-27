27 декабря 2023

Сын курганского депутата получил офицерское звание на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников. Курган , армия, призыв, честь, солдат
Сын депутата стал командиром штурмового подразделения (архивное фото) Фото:

Депутат курганской гордумы Наталья Семина рассказала, что ее сын получил офицерское звание и стал командиром штурмовиков. Об этом заявила депутат и руководитель курганского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина в ходе пресс-конференции по итогам полугода работы фонда, где побывал корреспондент URA.RU.

«Получил офицерское звание — командир подразделения штурмовиков», — рассказала Семина журналистам. Она заявила об этом в качестве примера, что дети некоторых депутатов тоже участвуют в спецоперации.

Также она отметила, что сын не стал бегать от военкомата. Матери так и сказал: «Мам, не позорь ни меня, ни себя. Я пойду и отслужу так, как положено». Кроме того, по словам руководителя Семиной, в фонде «Защитники Отечества» работают люди, у которых кто-то из близких находится в зоне СВО.

Ранее URA.RU писало, что сын курганского депутата стал контрактником и отправился на СВО. Его проводили на службу в феврале.

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Депутат курганской гордумы Наталья Семина рассказала, что ее сын получил офицерское звание и стал командиром штурмовиков. Об этом заявила депутат и руководитель курганского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина в ходе пресс-конференции по итогам полугода работы фонда, где побывал корреспондент URA.RU. «Получил офицерское звание — командир подразделения штурмовиков», — рассказала Семина журналистам. Она заявила об этом в качестве примера, что дети некоторых депутатов тоже участвуют в спецоперации. Также она отметила, что сын не стал бегать от военкомата. Матери так и сказал: «Мам, не позорь ни меня, ни себя. Я пойду и отслужу так, как положено». Кроме того, по словам руководителя Семиной, в фонде «Защитники Отечества» работают люди, у которых кто-то из близких находится в зоне СВО. Ранее URA.RU писало, что сын курганского депутата стал контрактником и отправился на СВО. Его проводили на службу в феврале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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