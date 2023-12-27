27 декабря 2023

В центре Тюмени закрыли детский сад из-за опасности для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, детские игрушки, дошкольное учреждение, детский садик
Воспитанников направили в другие учреждения, до которых добираться неудобно Фото:

В Тюмени на улице Короленко закрыли детский сад №110 из-за трещин на фасаде здания. По словам недовольных родителей, воспитанников направили в другие учреждения, до которых добираться неудобно. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Было проведено [25 декабря] экстренное вынужденное распределение детей детского сада №110 корпус 4 по адресу ул. Короленко, 10. Причиной такого вынужденного для родителей распределения послужила весьма невнятная проверка строения, из-за возникших трещин в здании. <…> И ведь это единственный детский сад в радиусе 3,5 км в самом сердце Тюмени», — написали в группе.

В городском департаменте образования URA.RU рассказали, что работа детского сада приостановлена. Это сделано для обследования конструкций здания и создания безопасных условий пребывания детей в учреждении. «По результатам визуального обследования здания детского сада № 110, проведенного специализированной организацией, принято решение о проведении детального инструментального обследования конструкций здания с целью определения его технического состояния. С учетом этих обстоятельств для создания безопасных условий пребывания детей деятельность корпуса детского сада приостанавливается. Родительские собрания для мам и пап воспитанников уже проведены», — добавили в департаменте.

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В Тюмени на улице Короленко закрыли детский сад №110 из-за трещин на фасаде здания. По словам недовольных родителей, воспитанников направили в другие учреждения, до которых добираться неудобно. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Было проведено [25 декабря] экстренное вынужденное распределение детей детского сада №110 корпус 4 по адресу ул. Короленко, 10. Причиной такого вынужденного для родителей распределения послужила весьма невнятная проверка строения, из-за возникших трещин в здании. <…> И ведь это единственный детский сад в радиусе 3,5 км в самом сердце Тюмени», — написали в группе. В городском департаменте образования URA.RU рассказали, что работа детского сада приостановлена. Это сделано для обследования конструкций здания и создания безопасных условий пребывания детей в учреждении. «По результатам визуального обследования здания детского сада № 110, проведенного специализированной организацией, принято решение о проведении детального инструментального обследования конструкций здания с целью определения его технического состояния. С учетом этих обстоятельств для создания безопасных условий пребывания детей деятельность корпуса детского сада приостанавливается. Родительские собрания для мам и пап воспитанников уже проведены», — добавили в департаменте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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