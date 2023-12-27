В центре Тюмени закрыли детский сад из-за опасности для детей

В Тюмени на улице Короленко закрыли детский сад №110 из-за трещин на фасаде здания. По словам недовольных родителей, воспитанников направили в другие учреждения, до которых добираться неудобно. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
«Было проведено [25 декабря] экстренное вынужденное распределение детей детского сада №110 корпус 4 по адресу ул. Короленко, 10. Причиной такого вынужденного для родителей распределения послужила весьма невнятная проверка строения, из-за возникших трещин в здании. <…> И ведь это единственный детский сад в радиусе 3,5 км в самом сердце Тюмени», — написали в группе.
В городском департаменте образования URA.RU рассказали, что работа детского сада приостановлена. Это сделано для обследования конструкций здания и создания безопасных условий пребывания детей в учреждении. «По результатам визуального обследования здания детского сада № 110, проведенного специализированной организацией, принято решение о проведении детального инструментального обследования конструкций здания с целью определения его технического состояния. С учетом этих обстоятельств для создания безопасных условий пребывания детей деятельность корпуса детского сада приостанавливается. Родительские собрания для мам и пап воспитанников уже проведены», — добавили в департаменте.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.