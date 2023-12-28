В Тамбовской области госпитализировали семерых детей с ОРВИ, снятых с поезда

Семеро детей, которых ранее сняли с поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь, были госпитализированы в Тамбовской области с подозрением на грипп. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону.
«В Мичуринске Тамбовской области после поступления экстренного донесения сотрудники Роспотребнадзора в сопровождении медицинских работников незамедлительно выехали на станцию Мичуринск-Уральский», — уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. Их слова передает РИА Новости. Отмечается, что семеро детей были госпитализированы с признаками ОРВИ.
Утром 28 декабря стало известно, что десятерых детей сняли с поезда в Тамбовской области. У нескольких из них обнаружили признаки ОРВИ и высокую температуру. Всего в поезде ехали 250 детей, а также 45 сопровождающих. Они следовали в Джанкой (Крым).
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