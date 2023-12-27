27 декабря 2023

В Тамбовской области 10 детей сняли с поезда Москва — Симферополь из-за ОРВИ

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Разное. Москва, пассажир, ржд, поезд
Детей сняли с поезда из-за признаков ОРВИ и повышенной температуры Фото:

В Тамбовской области 10 детей сняли с поезда из Москвы в Симферополь и отправили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги. У них были выявлены признаки ОРВИ.

«Вечером 27 декабря у нескольких детей поезда Москва — Симферополь были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура. После осмотра группы (250 детей и 45 сопровождающих) было принято решение направить 10 детей в Тамбовскую детскую клиническую больницу», — сообщили в telegram-канале железной дороги.

В поезде Тюмень — Адлер скончалась 12-летняя девочка. Позже у 55 детей из того же поезда выявили грипп А, еще у 39 детей были признаки ОРВИ.

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В Тамбовской области 10 детей сняли с поезда из Москвы в Симферополь и отправили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги. У них были выявлены признаки ОРВИ. «Вечером 27 декабря у нескольких детей поезда Москва — Симферополь были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура. После осмотра группы (250 детей и 45 сопровождающих) было принято решение направить 10 детей в Тамбовскую детскую клиническую больницу», — сообщили в telegram-канале железной дороги. В поезде Тюмень — Адлер скончалась 12-летняя девочка. Позже у 55 детей из того же поезда выявили грипп А, еще у 39 детей были признаки ОРВИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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