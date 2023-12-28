Мигрантов в Петербурге лишили гражданства РФ за хранение наркотиков

28 декабря 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Десять мигрантов лишили паспортов России Фото: Илья Московец © URA.RU В Санкт-Петербурге сотрудники полиции лишили гражданства РФ десяти мигрантов. Многие из них были осуждены за незаконное хранение наркотиков. Кроме того, лица из ближнего зарубежья приобрели гражданство около 10 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. «Сотрудники полиции провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации десяти уроженцев ближнего зарубежья», — заявили в ведомстве. Отмечается, что они совершили преступления. Большинство из них были осуждены за хранение наркотиков. К примеру, некоторые хранили мефедрон, приобретенный через «закладку», а другой хранил в квартире сожительницы крупную партию наркотиков. Также мигранты приобрели гражданство России порядка 10 лет назад. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых правилах депортации мигрантов. Согласно нему, их можно содержать в спецприемках не более 90 суток. В случае, если суд решит, что преступление мигранта не соизмеримо с решением о депортации, то ему будет назначен штраф до 50 тысяч рублей. Альтернативным вариантом являются обязательные исправительные работы до 200 часов.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции лишили гражданства РФ десяти мигрантов. Многие из них были осуждены за незаконное хранение наркотиков. Кроме того, лица из ближнего зарубежья приобрели гражданство около 10 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. «Сотрудники полиции провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации десяти уроженцев ближнего зарубежья», — заявили в ведомстве. Отмечается, что они совершили преступления. Большинство из них были осуждены за хранение наркотиков. К примеру, некоторые хранили мефедрон, приобретенный через «закладку», а другой хранил в квартире сожительницы крупную партию наркотиков. Также мигранты приобрели гражданство России порядка 10 лет назад. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых правилах депортации мигрантов. Согласно нему, их можно содержать в спецприемках не более 90 суток. В случае, если суд решит, что преступление мигранта не соизмеримо с решением о депортации, то ему будет назначен штраф до 50 тысяч рублей. Альтернативным вариантом являются обязательные исправительные работы до 200 часов.