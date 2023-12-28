Минобороны впервые с начала СВО раскрыло число военнослужащих по контракту

Минобороны: в России службу по контракту проходят 640 тысяч человек

28 декабря 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Кандидаты-контрактники должны быть возрастом от 18 до 60 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свыше 640 тысяч человек в 2023 году проходят в российской армии службу по контракту. Отмечается, что в качестве потенциальных кандидатов рассматриваются люди в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщили в ежегодном сборнике Минобороны РФ «Армия в цифрах». «Всего контрактную службу проходят более 640 тыс. человек», — передает « Интерфакс» информацию из ведомства. В Минобороны отметили, что в качестве потенциальных кандидатов-контрактников рассматриваются граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Их количество оценивается в 36,2 млн человек. Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на военную службу в период с 1 января по 1 декабря 2023 года было принято свыше 452 тысяч человек. Это было сделано в интересах объединенных групп войск, передает «Национальная служба новостей».

Свыше 640 тысяч человек в 2023 году проходят в российской армии службу по контракту. Отмечается, что в качестве потенциальных кандидатов рассматриваются люди в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщили в ежегодном сборнике Минобороны РФ «Армия в цифрах». «Всего контрактную службу проходят более 640 тыс. человек», — передает «Интерфакс» информацию из ведомства. В Минобороны отметили, что в качестве потенциальных кандидатов-контрактников рассматриваются граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Их количество оценивается в 36,2 млн человек. Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на военную службу в период с 1 января по 1 декабря 2023 года было принято свыше 452 тысяч человек. Это было сделано в интересах объединенных групп войск, передает «Национальная служба новостей».