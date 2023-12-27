Пермский губернатор Махонин рассказал о секретном грибном месте

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал большое интервью журналисту Андрею Ванденко из федерального агентства ТАСС. Ванденко известен по проекту «20 вопросов Владимиру Путину». Во время беседы глава региона отметил, что очень любит собирать грибы в лесу, а раньше у него с женой даже было секретное место.
«Грибов у нас много. В основном ходим за белыми. Нормальная практика, когда привозишь домой корзины три-четыре. У нас с женой было свое секретное место, о котором никто не знал», — рассказал Махонин.
Сейчас Махонин замораживает грибы на зиму. Также губернатор добавил, что обожает блюда из грибов, особенно грибовницу, жареху, ушки и пельмени с грибной икрой. А вот охоту главу не жалует — не любит стрелять.
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