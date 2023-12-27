27 декабря 2023

Пермский губернатор Махонин рассказал о секретном грибном месте

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, махонин дмитрий
Раньше у Махонина с женой было секретное место, где они собирали грибы Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал большое интервью журналисту Андрею Ванденко из федерального агентства ТАСС. Ванденко известен по проекту «20 вопросов Владимиру Путину». Во время беседы глава региона отметил, что очень любит собирать грибы в лесу, а раньше у него с женой даже было секретное место.

«Грибов у нас много. В основном ходим за белыми. Нормальная практика, когда привозишь домой корзины три-четыре. У нас с женой было свое секретное место, о котором никто не знал», — рассказал Махонин.

Сейчас Махонин замораживает грибы на зиму. Также губернатор добавил, что обожает блюда из грибов, особенно грибовницу, жареху, ушки и пельмени с грибной икрой. А вот охоту главу не жалует — не любит стрелять.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал большое интервью журналисту Андрею Ванденко из федерального агентства ТАСС. Ванденко известен по проекту «20 вопросов Владимиру Путину». Во время беседы глава региона отметил, что очень любит собирать грибы в лесу, а раньше у него с женой даже было секретное место. «Грибов у нас много. В основном ходим за белыми. Нормальная практика, когда привозишь домой корзины три-четыре. У нас с женой было свое секретное место, о котором никто не знал», — рассказал Махонин. Сейчас Махонин замораживает грибы на зиму. Также губернатор добавил, что обожает блюда из грибов, особенно грибовницу, жареху, ушки и пельмени с грибной икрой. А вот охоту главу не жалует — не любит стрелять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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