Baza: Киркорова убрали из списка актеров «Самоиронии судьбы»

28 декабря 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Филиппа Киркорова убрали из упоминаний актеров фильма «Самоирония судьбы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Российского артиста Филиппа Киркорова убрали из списка актеров пародийного фильма «Самоирония судьбы» от канала ТНТ на сайте Premier. Это произошло на фоне участия знаменитости в недавней «голой вечеринке», организованной блогершей Анастасией Ивлеевой в Москве. Об этом сообщает Baza. «Филиппа Киркорова убрали из списка актеров фильма „Самоирония судьбы“ в описании на канале Premier», — передают авторы канала. Сам фильм вышел еще в прошлом году. Киркоров сыграл роль Ипполита — персонажа из оригинального фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Хотя его фамилия исчезла из списка актеров, фото Киркорова остается на постере к фильму. Роль в самой картине также осталась. Телеканал ТНТ также пообещал переснять финал фильма «Иван Васильевич меняет все», где также снимался Киркоров. Об этом заявила директор телеканала Тина Канделаки. Его вырежут из картины. Российские знаменитости были вынуждены извиняться за свое участие на закрытой вечеринке Almost Naked. Несколько общественников раскритиковали артистов за участие в мероприятие за неподобающий дресс-код и даже подали иск в прокуратуру. На сторону Ивлеевой и гостей встали российские адвокаты, подчеркнув, что они не нарушали законодательство.

Российского артиста Филиппа Киркорова убрали из списка актеров пародийного фильма «Самоирония судьбы» от канала ТНТ на сайте Premier. Это произошло на фоне участия знаменитости в недавней «голой вечеринке», организованной блогершей Анастасией Ивлеевой в Москве. Об этом сообщает Baza. «Филиппа Киркорова убрали из списка актеров фильма „Самоирония судьбы“ в описании на канале Premier», — передают авторы канала. Сам фильм вышел еще в прошлом году. Киркоров сыграл роль Ипполита — персонажа из оригинального фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Хотя его фамилия исчезла из списка актеров, фото Киркорова остается на постере к фильму. Роль в самой картине также осталась. Телеканал ТНТ также пообещал переснять финал фильма «Иван Васильевич меняет все», где также снимался Киркоров. Об этом заявила директор телеканала Тина Канделаки. Его вырежут из картины. Российские знаменитости были вынуждены извиняться за свое участие на закрытой вечеринке Almost Naked. Несколько общественников раскритиковали артистов за участие в мероприятие за неподобающий дресс-код и даже подали иск в прокуратуру. На сторону Ивлеевой и гостей встали российские адвокаты, подчеркнув, что они не нарушали законодательство.