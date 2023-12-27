Канделаки: фильм «Иван Васильевич меняет все», где снимался Киркоров, переснимут

27 декабря 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

Фильм «Иван Васильевич меняет все» переснимают, сообщила Тина Канделаки Фото: Размик Закарян © URA.RU Финал фильма «Иван Васильевич меняет все», где снимался артист Филипп Киркоров, переснимают. Об этом сообщила гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки. «Да, это правда мы переснимаем ряд сцен в фильме „Иван Васильевич меняет все“, для того что бы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, но и конечно же победить в конкурентную ночь», — сказала Канделаки в видео. Его она опубликовала в своем telegram-канале. Ранее ТНТ убрал Филиппа Киркорова с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». Артиста заменили на комика Павла Волю. При этом не уточнялось, вырежут ли Киркорова из самого фильма. Все это произошло после того, как артист поучаствовал в «голой вечеринке», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Знаменитости, принявшие участие в мероприятии, подверглись «культуре отмены»: с ними стали расторгать контракты и отменять их концерты. URA.RU рассказывало, какими последствиями обернулось это событие для блогера и ее гостей.

Финал фильма «Иван Васильевич меняет все», где снимался артист Филипп Киркоров, переснимают. Об этом сообщила гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки. «Да, это правда мы переснимаем ряд сцен в фильме „Иван Васильевич меняет все“, для того что бы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, но и конечно же победить в конкурентную ночь», — сказала Канделаки в видео. Его она опубликовала в своем telegram-канале. Ранее ТНТ убрал Филиппа Киркорова с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». Артиста заменили на комика Павла Волю. При этом не уточнялось, вырежут ли Киркорова из самого фильма. Все это произошло после того, как артист поучаствовал в «голой вечеринке», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Знаменитости, принявшие участие в мероприятии, подверглись «культуре отмены»: с ними стали расторгать контракты и отменять их концерты. URA.RU рассказывало, какими последствиями обернулось это событие для блогера и ее гостей.