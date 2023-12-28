Шойгу на «Елке желаний» пообещал познакомить школьницу с летчиками

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал познакомить участницу новогодней акции «Елка желаний» с летчиком. До этого 15-летняя Александра из Москвы пожелала лично пообщаться с пилотажными группами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Глава российского военного ведомства [Сергей Шойгу] снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку девочки Александры из Москвы. <…> Она познакомится с пилотажными группами и посмотрит их выступление», —
«Елка желаний» — традиционная новогодняя акция. В рамках нее российские главы выполняют желания детей по всей стране. Президент России Владимир Путин недавно прервал заседание правительства, чтобы лично созвониться с одной из участниц акции — девочкой-колясочницей, которая мечтает стать журналистом. Он также исполнил желание 11-летнего мальчика, который хотел посетить музей Эрмитаж.
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