Шойгу на «Елке желаний» пообещал познакомить школьницу с летчиками

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Совещание по подготовке совместного заседанию Государственного Совета РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам., елка желаний
Участница «Елки желаний» познакомиться с российскими летчиками благодаря «Елке желаний» Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал познакомить участницу новогодней акции «Елка желаний» с летчиком. До этого 15-летняя Александра из Москвы пожелала лично пообщаться с пилотажными группами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Глава российского военного ведомства [Сергей Шойгу] снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку девочки Александры из Москвы. <…> Она познакомится с пилотажными группами и посмотрит их выступление», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

«Елка желаний» — традиционная новогодняя акция. В рамках нее российские главы выполняют желания детей по всей стране. Президент России Владимир Путин недавно прервал заседание правительства, чтобы лично созвониться с одной из участниц акции — девочкой-колясочницей, которая мечтает стать журналистом. Он также исполнил желание 11-летнего мальчика, который хотел посетить музей Эрмитаж.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал познакомить участницу новогодней акции «Елка желаний» с летчиком. До этого 15-летняя Александра из Москвы пожелала лично пообщаться с пилотажными группами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Глава российского военного ведомства [Сергей Шойгу] снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку девочки Александры из Москвы. <…> Она познакомится с пилотажными группами и посмотрит их выступление», — подчеркнули в российском военном ведомстве. «Елка желаний» — традиционная новогодняя акция. В рамках нее российские главы выполняют желания детей по всей стране. Президент России Владимир Путин недавно прервал заседание правительства, чтобы лично созвониться с одной из участниц акции — девочкой-колясочницей, которая мечтает стать журналистом. Он также исполнил желание 11-летнего мальчика, который хотел посетить музей Эрмитаж.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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