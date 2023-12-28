В Екатеринбурге переделают главную елку города за 25 млн рублей

28 декабря 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

В этом году установили новую елку, но и по поводу нее нашлись претензии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцы заметили, что главная городская елка, которая стоит на площади 1905 года, имеет странную форму. По словам начальника управления культуры администрации города Ильи Маркова, «хвойное» украшение за 25 млн рублей не покупали, а создавали с нуля в короткие сроки. По этой причине у елки есть недочеты, которые должны переделать. «Изначально идея была такова, чтобы максимально добиться пышности формы. В наших референсах была ассоциация с красивым аккуратным стогом, и мы пытались добиться того, чтобы первоначальная форма была изменена. Часть работы была сделана хорошо — ветки, иголки классные. То, что касается макушки… Не хочется мне оправдываться, но надо понимать, что это новый уникальный проект, не готовое решение, которое купили в магазине. Это производство с нуля», — объяснил Марков на пресс-конференции в ТАСС. Он уточнил, что и металлокаркасы, и ветки были сделаны в очень короткие сроки, а елку предварительно не собирали. «Мы понимаем, что сейчас это выглядит не совсем так, как нам бы хотелось и как это выглядело в проекте. На сегодняшний день перед подрядчиком стоит задача что-то еще переделать, чтобы верхняя часть елки, которая смущает, была более презентабельной», — уточнил Марков. В этом году ледовый городок посвятили поэту Александру Пушкину и героям его сказок. С 18 декабря начали ставить елку, которую по просьбе мэрии за 25 млн рублей купил Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцы заметили, что главная городская елка, которая стоит на площади 1905 года, имеет странную форму. По словам начальника управления культуры администрации города Ильи Маркова, «хвойное» украшение за 25 млн рублей не покупали, а создавали с нуля в короткие сроки. По этой причине у елки есть недочеты, которые должны переделать. «Изначально идея была такова, чтобы максимально добиться пышности формы. В наших референсах была ассоциация с красивым аккуратным стогом, и мы пытались добиться того, чтобы первоначальная форма была изменена. Часть работы была сделана хорошо — ветки, иголки классные. То, что касается макушки… Не хочется мне оправдываться, но надо понимать, что это новый уникальный проект, не готовое решение, которое купили в магазине. Это производство с нуля», — объяснил Марков на пресс-конференции в ТАСС. Он уточнил, что и металлокаркасы, и ветки были сделаны в очень короткие сроки, а елку предварительно не собирали. «Мы понимаем, что сейчас это выглядит не совсем так, как нам бы хотелось и как это выглядело в проекте. На сегодняшний день перед подрядчиком стоит задача что-то еще переделать, чтобы верхняя часть елки, которая смущает, была более презентабельной», — уточнил Марков. В этом году ледовый городок посвятили поэту Александру Пушкину и героям его сказок. С 18 декабря начали ставить елку, которую по просьбе мэрии за 25 млн рублей купил Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей.