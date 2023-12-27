Депутат пожаловался на мэра из ХМАО из-за премиальных швейцарских часов

Глава Урая Закирзянов угодил в скандал из-за ношения элитных часов

28 декабря 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Глава Урая угодил в скандал из-за ношения элитных часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одиозный депутат Леонард Насибуллин требует проверить мэра Урая (ХМАО) Тимура Закирзянова, пришедшего на заседание гордумы в элитных швейцарских часах. Longines Master Chrono с сапфировым стеклом и ремешком из кожи аллигатора и подобные им модели оцениваются от 350 до 500 тысяч рублей, о чем URA.RU сообщил сам депутат. «Я уже пишу обращение в прокуратуру, губернатору ХМАО Наталье Комаровой и президенту РФ Владимиру Путину, чтобы уточнить источник средств на приобретение главой города люксового хронометра», — заявил Насибуллин. На сайте администрации Урая указано, что в 2021 году превышает 4 миллиона рублей, а минимальная стоимость похожих часов примерно равна размеру его месячной зарплаты. Пресс-служба мэрии Урая предоставила журналисту агентства комментарий главы города, в котором указала, что часы были куплены 10 лет назад. «В то время я возглавлял одно из нефтесервисных предприятий. На тот момент их цена была в районе 50 тысяч рублей. Часы добротные, служат исправно до сих пор. В настоящее время, насколько я понимаю, они сняты с производства. Поэтому определение их цены — исключительно спекулятивное занятие. Я регулярно отчитываюсь о своих доходах и всегда подчеркиваю, что любой человек, пришедший на работу в муниципалитет, должен быть открытым перед людьми», — заявил Закирзянов. Глава Урая Тимур Закирзянов утверждает, что купил премиальные часы 10 лет назад Аккаунт главы Урая Тимура Закирзянова во «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одиозный депутат Леонард Насибуллин требует проверить мэра Урая (ХМАО) Тимура Закирзянова, пришедшего на заседание гордумы в элитных швейцарских часах. Longines Master Chrono с сапфировым стеклом и ремешком из кожи аллигатора и подобные им модели оцениваются от 350 до 500 тысяч рублей, о чем URA.RU сообщил сам депутат. «Я уже пишу обращение в прокуратуру, губернатору ХМАО Наталье Комаровой и президенту РФ Владимиру Путину, чтобы уточнить источник средств на приобретение главой города люксового хронометра», — заявил Насибуллин. На сайте администрации Урая указано, что в 2021 году превышает 4 миллиона рублей, а минимальная стоимость похожих часов примерно равна размеру его месячной зарплаты. Пресс-служба мэрии Урая предоставила журналисту агентства комментарий главы города, в котором указала, что часы были куплены 10 лет назад. «В то время я возглавлял одно из нефтесервисных предприятий. На тот момент их цена была в районе 50 тысяч рублей. Часы добротные, служат исправно до сих пор. В настоящее время, насколько я понимаю, они сняты с производства. Поэтому определение их цены — исключительно спекулятивное занятие. Я регулярно отчитываюсь о своих доходах и всегда подчеркиваю, что любой человек, пришедший на работу в муниципалитет, должен быть открытым перед людьми», — заявил Закирзянов.