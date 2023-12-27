Армия и оружие Главный танковый завод РФ передал новую улучшенную партию бронетехники Минобороны. Видео «Уралвагонзавод» передал Минобороны танки Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М с допзащитой 28 декабря 2023 в 13:25 Размер текста - 17 + «Уралвагонзавод» передал очередную партию бронетехники Минобороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» отправила Министерству обороны РФ партию танков Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М с дополнительной защитой. Информация появилась в telegram-канале Концерна «Уралвагонзавод». «Танки Т-90М „Прорыв“ и Т72Б3М отправленные заказчику, значительно отличаются от тех боевых машин, что уходили в Российскую армию в 2022 году», — говорится в сообщении. Также директор Концерна Александр Потапов отметил отличную работу сотрудников УВЗ. Благодаря им объемы выпуска боевых машин увеличиваются и улучшается их тактико-техническая характеристика. Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» отправила Министерству обороны РФ партию танков Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М с дополнительной защитой. Информация появилась в telegram-канале Концерна «Уралвагонзавод». «Танки Т-90М „Прорыв“ и Т72Б3М отправленные заказчику, значительно отличаются от тех боевых машин, что уходили в Российскую армию в 2022 году», — говорится в сообщении. Также директор Концерна Александр Потапов отметил отличную работу сотрудников УВЗ. Благодаря им объемы выпуска боевых машин увеличиваются и улучшается их тактико-техническая характеристика. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям