27 декабря 2023

Главный танковый завод РФ передал новую улучшенную партию бронетехники Минобороны. Видео

«Уралвагонзавод» передал Минобороны танки Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М с допзащитой
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Заседание в Дзержинском райсуде по УВЗ. Нижний Тагил, нижний тагил, увз, уралвагонзавод
«Уралвагонзавод» передал очередную партию бронетехники Минобороны Фото:

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» отправила Министерству обороны РФ партию танков Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М с дополнительной защитой. Информация появилась в telegram-канале Концерна «Уралвагонзавод».

«Танки Т-90М „Прорыв“ и Т72Б3М отправленные заказчику, значительно отличаются от тех боевых машин, что уходили в Российскую армию в 2022 году», — говорится в сообщении.

Также директор Концерна Александр Потапов отметил отличную работу сотрудников УВЗ. Благодаря им объемы выпуска боевых машин увеличиваются и улучшается их тактико-техническая характеристика.

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Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» отправила Министерству обороны РФ партию танков Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М с дополнительной защитой. Информация появилась в telegram-канале Концерна «Уралвагонзавод». «Танки Т-90М „Прорыв“ и Т72Б3М отправленные заказчику, значительно отличаются от тех боевых машин, что уходили в Российскую армию в 2022 году», — говорится в сообщении. Также директор Концерна Александр Потапов отметил отличную работу сотрудников УВЗ. Благодаря им объемы выпуска боевых машин увеличиваются и улучшается их тактико-техническая характеристика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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